Consultată și lăsată să plece, o femeie a murit lângă spital în Capitală. Soțul ei acuză medicii

Poveste de groază la doi paşi de un spital din Bucureşti. O femeie de 47 de ani a murit după ce, potrivit soţului ei, medicii care o consultaseră i-au spus să meargă liniştită acasă, deşi se simţea foarte rău.

După câteva ore de agonie, chiar în maşina personală, soţul ei a cerut din nou ajutorul doctorilor, care l-au sfătuit să cheme o salvare. Într-un final s-a ajuns la o tragedie, iar poliţia investighează acum un caz de ucidere din culpă.

Sandu Vasile, soțul femeii: „Soţia mea a murit cu zile, medicii nu şi-au făcut datoria, nici la spital nici la ambulanţă. Trăim într-o ţară în care murim cu zile. Asta e realitatea, nu e doar un fapt."

Soţii Sandu au ajuns la Spitalul judeţean Ilfov pentru că femeia se simţea rău.

„Era la menstruaţie, o sângerare mai puternică şi se simţea foarte ameţită. Şi am zis să mergem la spital să ne facem bine”, a transmis soțul.

După ce au văzut-o mai mulţi medici, femeia a fost trimisă acasă. Acum sunt surprinşi că a murit pentru că, spun ei, în urma analizelor făcute nu ar fi trebuit internată.

George Cuculici, șeful UPU al Spitalului de urgenţă Ilfov: „Nimic grav. Toate analizele sunt bune, un grad mic de anemie, singurul fibromul de care ştia, care nu sângera acum, a spus că ameţeşte de 24 de ore, un sindrom vertiginos care venea pe fondul menstrei. Nimic altceva.”

„A primit tratament cu două perfuzii şi i s-a recomandat un control neurologic pentru sindromul vertiginos. Nimic făcut pe ecografie şi pe analize, care să arate altceva. Se simțea bine şi a plecat cu soţul”, a transmis acesta.

Soțul este însă de altă părere: „Nici nu am apucat să ies pe uşă spitalului cu ea că a căzut, iar i s-a făcut rău. Nu a băgat-o nimeni în seamă. Eu nu am fost de acord să plece în situaţia în care era, era şi noapte.”

Femeia i-a spus bărbatului că după ce îşi trage puţin sufletul va încerca să conducă spre casă. Însă nu şi-a mai revenit, din contră, starea ei s-a agravat. Disperat, omul care nu are carnet şi nu putea să plece mai departe s-a întors la spital şi a cerut iar ajutorul doctorilor.

„După 3 ore aproximativ, când am pus mâna pe ea era rece. Nu mai puteam comunica bine că nu mai vorbea. Am fugit la spital şi i-am rugat pe brancardieri să vină cineva, unul din ei care are carnet să ia maşina să o aducă la spital. M-au refuzat că nu pot să părăsească camera de gardă şi să dau telefon la salvare."

Refuzul a fost pus de reprezentantul spitalului pe seama lipsei de personal.

George Cuculici, șeful UPU a Spitalului de urgenţă Ilfov: „La ora 3 noaptea aveam doar un singur medic de gardă şi era cu 5 pacienţi. I s-a spus să sune la 112 şi să o aducă ei."

Soţul pacientei susţine că echipajele SMURD au ajuns în 40 de minute de la primul apel însă asta nu ar fi singura problemă.

Vasile Sandu: „Pot să spun că primul echipaj nu avea defibrilator ca să îi facă resuscitare. Mi-au spus că soţia mea e într-o situaţie gravă şi să mă duc în colţul străzii să aştept al doilea echipaj care va veni cu doctor. Dar de ce nu au dus-o la spital? Şi mi-au spus că nu se pot deplasa că soţia mea e prea grav."

Cei de la SMURD au cu totul altă variantă. Potrivit acestora ambulantele au ajuns în câteva minute şi erau dotate corespunzător.

În plus, medicul a decis să îi acorde primul ajutor la fața locului deoarece pacienta era în stare critică şi nu putea fi transportată până la camera de gardă.

Familia a făcut plângere la Colegiul medicilor şi la Serviciul omoruri. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi încearcă să descopere cine se face vinovat de moartea femeii.

Din primele date furnizate de legişti, decesul ar fi survenit şi pe fondul unei afecţiuni cardiace.

Vasile Sandu, soț: „Această femeie, care niciodată nu a avut probleme de sănătate, a murit sub ochii mei.”

Cumplit este ca Vasile Sandu pare urmărit de tragedii. În trecut şi-a pierdut prima soţie, un copil şi sora.