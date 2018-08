Cavoul unui tânăr mort la 18 ani, profanat: ”L-am făcut ginere la înhumare, i-am pus 100 € în piept”

Durere şi indignare pentru doi părinţi din Poiana, judeţul Dâmboviţa. Cavoul băiatului lor, mort în urmă cu un an, la 18 ani, a fost profanat de indivizi rămaşi încă necunoscuţi.

Cel mai probabil, crede familia, autorii au spart cripta ca să ajungă la banii pe care decedatul îi avea în sicriu. Când au descoperit totul, rudele au ceurt sprijinul poliţiei.

Familia tânărului decedat este în stare de şoc. Fratele băiatului, venit la cimitir să aprindă lumânări, a fost cel care a sesizat că răufăcătorii profanaseră mormântul.

Gheorghe Paraschiv, tatăl tânărului decedat: "La înhumare, el nefiind căsătorit - a avut 18 ani când a decedat - l-am făcut ginere. I-am pus o sută de euro în piept, plus alte sume. A avut un lănţişor, o brăţară la mână. Cred că de asta..."

Rudele cred că profanatorii ştiau de banii din sicriu şi sunt convinse că indivizii au vrut să îi fure. N-au reuşit însă.

Marian Paraschiv, unchi: unchiul tânărului decedat: "Când am venit de dimineaţă am găsit cavoul spart. Când a pocnit geamul, s-a spart şi s-au speriat, au plecat, n-au ajuns să ia banii. Am găsit lacătul spart şi un geam."

Criminaliştii au ridicat amprente de la faţa locului şi urmează să audieze câţiva suspecţi.

În acest caz, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru profanare de morminte. Dacă vor fi prinşi şi găsiţi vinovaţi, cei care au devastat cavoul riscă să ajungă până la doi ani în spatele gratiilor sau amendă.

