Canicula face primele victime. Un vasluian s-a prăbușit sub ochii unui vecin

Vremea caniculară face, din păcate, şi primele victime! Un bărbat de 62 de ani din judeţul Vaslui a murit marți, în timp ce se pregătea să muncească la vie, pe o căldură sufocantă.

Deşi ştia că are afecţiuni cardiace, omul lucrase şi luni toată ziua, în soarele puternic.

Dimineaţa era obosit, dar a vrut să-şi termine treaba. I s-a făcut rău însă şi s-a prăbuşit sub ochii unui vecin. Până să ajungă medicii la el, s-a stins. Pe de altă parte, într-o Românie împărţită între o căldură ucigătoare şi viejlii puternice, furtunile continuă să facă prăpăd.

O furtună puternică a lovit marți după-amiază comuna Dângeni din Botoşani. A plouat torenţial şi a căzut grindina timp de 20 de minute. În urmă, zeci de case au acoperişurile sparte sau luate de vânt. Mulţi copaci s-au rupt, iar unii au căzut peste locuinţe.

Asta în timp ce, restul ţării se luptă cu un val de căldură insuportabil.

La Vaslui, un bărbat în vârstă de 62 de ani, care muncea la câmp, a sfârşit sub razele soarelui. În via unde s-a dus să cureţe buruienile, temperatura depăşise demult 35 de grade celsius.

Gheorghiţă Bosnea, consătean: "A stat cât a stat. A dat să plece acasă: vai, dar ce am ameţit şi a căzut jos. Am venit şi am anunţat familia. Până ne-am dus, l-am găsit mort."

Reporter: "L-a epuizat căldura?"

Gheorghiță Bosnea: "Cred."

Cine este prima victimă a caniculei

Bărbatul era pensionar şi avea doi copii. După o viaţă petrecută la oraş, vara se retrăgea la ţară, unde avea gospodărie şi muncea în agricultură.

Medicii de la ambulanţă nu au mai avut ce să facă pentru bietul om.

Vecin: "Şi căldura care a fost ieri. A muncit toată ziua. Un om de treabă, bun. Ferească Dumnezeu, ieşise la pensie, trebuia să îşi trăiască viaţa."

Rudă: "S-a dus la vie, să vadă terenul. L-a luat ameţeala şi a căzut. Infarct."

Reporter: "L-a epuizat căldură?"

Rudă: "Păi da, ca el a mai avut un preinfarct."

Dan Ungureanu, purt. cuv. Ambulanţa Vaslui: "Cazul a fost preluat de medicina legală pentru a stabili cauza decesului. În această perioadă, munca la câmp este foarte periculoasă, chiar este contraindicată, mai ales după ora 11, căldura e foarte mare, chiar şi cei sănătoşi pot avea de suferit, cu atât mai mulţi cei cu patologie cardiacă."

Numai în ultimele trei zile în toată ţara, 8 persoane au căzut pe stradă, după ce li s-a făcut rău din cauza căldurii.

