Cai loviți cu bestialitate în timpul unui concurs în Dâmbovița: "Am băut și l-am lovit"

Imagini dure au fost surprinse la o competiție a animalelor, la Vişina, în județul Dâmbovița. Mai mulți cai au fost filmați în timp ce stăpânii lor îi loveau cu cruzime, ca să tragă la căruţa și să își demonstreze forța în concurs.

Culmea, chiar primarul asista impasibil la scenele de o cruzime înfiorătoare. Acum, trei dintre proprietari sunt cercetați penal.

Imaginile şocante au fost filmate în comuna Vişina, după obiceiul numit botezul cailor, înainte de ziua de Sfântul Ion. Mai mulţi indivizi au fost filmaţi de spectatori în timp ce îşi chinuiau animalele să alerge mai repede, deşi cărau buşteni foarte grei după ei. Printre suspecţi se afla şi un tânăr, de 24 de ani

Reporter: "De ce v-au chemat la poliţie?"

Adrian Nicolae, suspect: "Uite, am fost băut şi am lovit calul, când nu trebuia. Nu trebuia să îl lovesc. Concursuri, astea, astea, am fost băut şi am lovit calul."

Reporter: "Nu v-a fost milă de el?"

Suspect: "Cum să nu!"

Vărul suspectului recunoaşte că la competiţie s-a consumat alcool din belşug, iar apoi mulţi dintre cei prezenţi au început să îşi lovească animalele în neştire

Constantin Bădescu, participant la eveniment: "A băut vin, a fiert vin acolo, după a început să bată caii. Au fost mulţi nu numai el. Îi băteau că nu trăgeau. A văzut pe ăia că a lovit şi a dat şi el. Au fost mai mulţi care au bătut. Care de care să îşi omoare calul. I-am spus că nu are voie."

Revoltător este faptul că scenele s-au derulat chiar sub ochii autorităţilor locale, care au şi organizat evenimentul, şi care îşi recunosc acum vina.

Primarul susţin că i-ar fi avertizat pe cei care s-au înscris în concurs să nu fie violenţi. În imagini se vede însă cum edilii sunt prezenţi la scenele dure şi nu iau atitudine la timp.

Jean Aurelian Istrate, primarul comunei Vişina: "Aşa este, am asistat, am fost acolo, a fost pe finalul eveimentului."

Reporter: "De ce nu aţi intervenit, domnule primar?"

Primar: "S-a intervenit, am chemat jandarmii, am avut viceprimarul, patru poliţişti comunitari. Au mai venit doi, trei să participe şi de acolo au pornit acele lovituri. Băieţii au reuşit să îi mai despartă, să le ia biciurile, mă simt vinovat şi îmi pare rău de cele întâmplate."

Marţi, o echipă de la Direcţia Sanitar Veterinara Dâmboviţa a mers la primăria din Vişina şi l-a amendat cu suma de 1.6000 de lei pe primar pentru că nu a anunţat evenimentul.

Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru rănirea sau schingiurea animalelor, pe numele a trei dintre proprietarii cailor. Aceştia au fost audiaţi şi au dat explicaţii. Dosarul urmează să ajungă pe masa procurorilor.