Bărbat filmat când dă cu mașina peste un cărucior în care se afla un bebeluș. Nu ar fi la prima abatere

Un caz halucinant este acum investigat de polițiștii din Capitală. Un bărbat de 56 de ani a fost filmat în timp lovea cu mașina un cărucior în care se afla un bebeluș de doar câteva luni.

Scena uluitoare a fost surprinsă chiar de tatăl copilului, care îl acuză pe șofer că a lovit căruciorul intenționat. Șoferul, care plecase de la fața locului, a fost găsit de polițiști și audiat.

Scena incredibilă a fost surprinsă vineri dimineaț[ pe o stradă din sectorul 6 al Capitalei, undeva în cartierul Drumul Taberei.

Cel care a filmat este chiar tatăl bebelușului. Bărbatul i-ar fi reproșat șoferului recalcitrant că ocupa trotuarul cu mașina. Ce a urmat se vede foarte clar în imagini. Încercând să plece de pe loc, șoferul a lovit căruciorul, în mod intenționat, acuză tatăl bebelușului, apoi a plecat de la fața locului.

Polițiștii secției 25 l-au identificat rapid pe bărbatul de la volan și l-au adus încătușat la audieri. Potrivit unor surse individul se numește Florin Bloju și are 56 de ani, iar în trecut ar mai fi încercat să lovească în mod intenționat cu mașina și alte persoane. De această dată, la audieri, le-ar fi spus polițiștilor că a făcut o manevră greșită.

Reporter: „De ce ați dat peste căruț cu copil? Nu v-a fost milă?”

Bărbat: „Nu am dat doamnă, am vrut să bag marșarier și am dat a intrat a întâia. Nu s-a întâmplat nimic, nu am vrut să se întâmple nimic.”

Reporter: „Ce conflict a existat?”

Bărbat: „Nu a fost nici un conflict. Absolut nimic.”

Bărbatul a fost audiat vineri și de polițiștii de la serviciul omoruri, care au preluat cazul în colaborare cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Pentru ce a făcut, șoferul recalcitrant ar putea să dea socoteală pentru tentativă de omor.