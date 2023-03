Animale găsite moarte într-o fermă din Cluj. Polițiștii încearcă să afle cine se face vinovat

Acum, oamenii legii încearcă să afle cine se face vinovat de aceste lucruri îngrozitoare și dacă animalele au fost lăsate o perioadă mai lungă nesupravegheate, fără îngrijire și hrană.

Localnicii din comuna Sânmartin spun că unul dintre vecinii lor are o fermă de porci și bivoli și bănuiesc că bietele animale ar fi murit de foame.



Localnic: „Cum s-a ajuns să moară de foame, asta numai el poate să vă spună. A avut niște porci mangaliță, după câte știu. A avut bivoli...”

R: Cu cine avea grijă de fermă?

Localnic: „Mai avea și ceva oameni pe aici, tot mai veneau și îl ajutau."



Localnic: „Fără cuvinte. Eu un prea știu dacă umblu la serviciu, dar din auzite, da, animale nesupravegheate și așa mai departe."



Totul a ieșit la iveală după ce o serie de imagini cu cadavrele animalelor au ajuns la o asociație de combatere a braconajului. Imediat a fost sesizată și poliția. În imagini se văd cadavrele în putrefacție a trei bivoli într-un saivan improvizat. Lângă animalele de talie mare apare și cadavrul unui câine. Proprietarul fermei nu a fost găsit pentru un punct de vedere.



Claudiu Olenici, președinte OPMCB: „Aici, Direcția Sanitar Veterinară, în primul rând, ar trebui să se implice și din ce credem noi ferma aceea nu ar mai trebui să existe.”



Nicolae Pivariu, director DSVSA Cluj: „Trei bivoli morți și doi câini. Bivolii aveau o dată a morții anterioară, asta însemnând undeva sigur nu toți în aceași zi o lună jumate, o lună. Și doi câini. Am discutat cu proprietarul care ne-a spus că trebuia să meargă în Ungaria pentru un tratament și ar fi lăsat pe cineva cu grija gospodăriei, dar se pare că această grijă nu a avut loc."



Polițiștii continuă acum cercetările pentru infracțiunea de ucidere a anumalelor cu intenție, fără drept. Deocamdată a fost deschis un dosar penal deschis in rem însă dacă probleme vor duce spre proprietarul animalelor sau spre altă parsoană, aceștia vor fi puși sub acuzare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 31-03-2023 17:28