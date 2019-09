Accident grav în centrul Bucureștiului. „Acea roată putea să ajungă în capul cuiva”

Un accident a avut loc în București, în noaptea de sâmbătă spre dumincă, în urma căruia șase persoane, printre care doi minori, au ajuns la spital.

Două mașini s-au izbit puternic, iar una dintre ele a fost aruncată în patru autoturisme parcate - în care se aflau oameni. Unul dintre răniți a rămas captiv între fiare și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

Accidentul a avut loc după miezul nopţii, în Piaţa Constituţiei din Capitală. Martorii povestesc că una dintre maşini, care se afla pe bandă a doua, ar fi virat brusc la dreapta pentru a intra în parcare. În acel moment, s-a izbit violent cu autoturismul care circulă pe prima bandă.

Pasager: „Am plecat de la semafor, am fost banda de înainte şi la dreapta, dânsul a fost banda doar de înainte. Ne-a apărut în faţă, am frânat, l-am lovit. Eu am scăpat fără vătămări, şoferul din păcate s-a accidentat."

În urma impactului puternic, una dintre maşini a ricoşat în alte patru autoturisme parcate, iar o persoană a rămas încarcerată.

Martor: „Am văzut momentul în care roata de la Golf a sărit şi uitaţi unde a ajuns. Cum a ricoşat şi acea roată, putea să ajungă, Doamne fereşte, în capul cuiva. S-au strâns câţiva pe lângă maşini, au început să acorde primul ajutor cui au putut şi au sunat la 112."

Imediat a fost dată alarma, iar la fața locului au ajuns echipaje de poliţie şi pompieri.

Lt.Dan Ionescu, ISU BUC-IF: „Era o singură persoană blocată şi cinci victime pe lângă. Au rezultat șase victime, dintre care patru adulţi şi doi copii.”

După ce au primit îngrijiri, victimele au fost transportate la spital. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

