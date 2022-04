Accident deosebit de grav în Bacău, cu trei morți. Doi au fost decapitați

StirilePROTV

Trei persoane și-au pierdut viața şi alte trei au ajuns la spital după un grav accident petrecut într-o comună din judeţul Bacău.

Din primele informații, s-a ajuns la această tragedie după o depăşire neregulamentară, spun poliţiştii care au făcut cercetarea la faţa locului.

Patru mașini în care se aflau șapte persoane au fost implicate. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a petrecut la intrarea în comună Răcăciuni. Totul s-a întâmplat extrem de rapid, spune un şofer care a reușit să se ferească în ultima clipă.

Gabriel Jitaru, martor: „El venea dinspre Bacău înspre Adjud. Şoferul a intrat pe contrasens pe a treia bandă a lovit maşina asta, după, pe cealaltă, a început să se rostogolească şi venea spre mine dându-se peste cap. Am tras deodată stânga şi am intrat în şanţ acolo. Eu nu am păţit nimic."

Pentru trei persoane nu s-a mai putut face nimic. Printre ele, șoferul care, din primele cercetări, ar purta vina pentru această tragedie. Doi dintre pasagerii unei maşini lovite au fost decapitaţi în urma impactului.

Andrei Lascăr, IJP Bacău: „Pe DN2 E85 conducătorul unui autovehicul a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu 3 autovehicule. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul a 3 persoane şi rănirea uşoară a altor 3 care au fost transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţe din Bacău.”

Lt-col Cătălin Vătămanu, ISU Bacău: „Două (victime. n.r.)au fost preluate de echipajele medicale SAJ şi una SMURD.”

Șoferul care a intrat pe contrasens avea 78 de ani şi era din Bacău. Celelalte două persoane care şi-au pierdut viaţa erau din Iași: un bărbat de 51 de ani şi o femeie de 34. La spital au ajuns doi adulţi şi un copil. Din fericire, au răni care nu le pun viaţa în pericol, spun medicii.