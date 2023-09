Dr. Alexandra Mircea: “Veți fi uimiți câte resturi alimentare rămân între dinți după un periaj corect”. Ce soluții avem

Pentru o curățare eficientă, e nevoie de “gadgeturi” suplimentare, spune medicul stomatolog Alexandra Mircea.

Alexandra Mircea, unul dintre cei mai urmăriți dentiști din România pe rețelele de socializare, este gazda emisiunii ”Smile with Style”, care se difuzează exclusiv online pe stirileprotv.ro și VOYO.

Dr. Alexandra Mircea:

Ață dentară, duș bucal, periuțe interdentare, periuțe pentru limba, apă de gură - sunt sigură că ați auzit de toată suma asta de accesorii, pe care le putem folosi pentru o igienă dentară corectă. Și astăzi vreau să vă explic cum facem asta.

Doar cu o periuță dentară nu asigurați curățarea integrală a suprafețelor dinților, pentru că există niște spații între dinți la care nu aveți acces decât dacă folosiți ceva suplimentar. Și când spun "ceva suplimentar", mă gândesc la ață dentară sau la duș bucal. Sau poate chiar la “prăștiuțele” alea în formă de ață dentară, despre care vorbim.

Cea mai eficientă metodă de curățare a spațiilor dintre dinți o reprezintă ața dentară. Dar e foarte important să știți să o folosiți corect, pentru că foarte mulți dintre voi o învârtiți în jurul dinților, o introduceți cu o presiune extraordinară în spațiul dintre dinți, răniți gingia - care începe să sângereze, și spuneți "aa, eu nu vreau să folosesc ața dentară, pentru că am încercat, și îmi sângerează gingiile și nu e bine”.

Cum se folosește corect ața dentară

Și atunci, vă recomand să folosiți ața dentară cu răbdare, să o introduceți încet în spațiile dintre dinți, și să vă gândiți că spălați suprafețele dintre dinți, atunci când folosiți ața dentară.

Se folosește ață dentară cât un antebraț pentru fiecare cadran, adică fiecare jumătate de arcadă dentară. Și, încet - încet, cu o bucată nouă de ață, curățați fiecare spațiu dintre dinți. E o procedură laborioasă, care durează cam vreo 5 minute, și este recomandat să faceți această curățare înainte de periajul dentar, pentru ca atunci când ați terminat ingiena dentară să fiți "fresh and clean".

Și pentru că nu cred că o să faceți asta de fiecare dată când vă spălați pe dinți, vă recomand să faceți lucrul ăsta o dată pe zi, de preferință seara, înainte de culcare, pentru ca gura și dinții să fie super curați.

O să tot găsiți supermarket-uri sau la farmacii niște "prăștiuțe" care au ață dentară încorporată. Din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat recomandate, pentru că nu puteți controla presiunea cu care le introduceți în spațiul dintre dinți, și sunt șanse destul de mari să vă răniți gingia și să fie o experiență neplăcută pentru voi.

Ce este dușul bucal și cum se folosește

Și atunci, mergem către cei care sunt mai comozi sau mai grăbiți, sau care pur și simplu sunt iubitori de gadget-uri. Și vorbim despre dușul bucal. Este un aparat revoluționar, pe care îl iubesc foarte mult.

Are un rezervor mare cu apă, în care puteți adăuga și un căpăcel de apă de gură, și el emite un jet pulsatil de apă printr-un vârf, pe care îl direcționați către șanțul gingival. O să îndepărteze toate resturile alimentare din șanțul gingival și dintre dinți, obținând o curățare extraordinară. Cred că vă ia maxim un minut să folosiți dușul bucal pe toate suprafețele dentare, și credeți-mă, veți fi uimiți câte resturi alimentare mai rămân între dinți după un periaj corect. Dușul bucal o dovedește.

Și aici, chiar vreau să lansez o provocare: mergeți la film, bucurați-vă de nachos sau popcorn, mergeți acasă, spălați-vă bine pe dinți doar cu periuța dentară - electrică sau manuală, după care folosiți dușul bucal. Și o să vedeți câte lucruri au mai rămas între dinți după un periaj pe care voi îl credeați super corect.

Cele mai bune metode de curățare a dinților pentru cei cu aparat dentar

Pentru purtătorii de aparate dentare, care se chinuie un pic mai mult cu igiena dentară, există periuțe interdentare sau o periuță cu formă de tufă, care spală spațiul dintre sârmă, bracket, și suprafețele dinților.

Și mai există și o ață dentară specială, care are un pămătuf, cu care tot așa, se spală foarte bine spațiile amintite anterior. Și încă ceva foarte important, pentru pacienții care au spații între dinți, în care introducerea aței dentare nu este eficientă, pentru că intră și iese fără nicio problemă. Există periuțe interdentare de mărimi diferite. Cu siguranță, medicul vostru specialist vă poate recomanda mărimea de periuță care vi se potrivește.

Ce vreau să menționez este faptul că e important să nu înfigeți cu presiune, cu forță, periuța interdentară între dinți, pentru că asta poate cauza retracții ale gingiilor.

De ce e important să ne spălăm și limba, când ne spălăm pe dinți

Ce e important să știți este că e foarte bine să periați și suprafața limbii, atunci când vă faceți igiena dentară. Pentru că acolo sunt papilele gustative, și locuri între care pot rămâne resturi alimentare, și e bine să le curățăm.

Puteți folosi o periuță manuală sau una electrică, care are un program special pentru curățarea limbii. Durează doar 30 de secunde, așa că în total aveți o ședință de curățare a dinților cam de cam șapte minute, completă, datorită căreia dinții voștri vor fi cei mai fericiți.

Lucruri importante de știut pentru dinții voștri sunt și faptul că periuțele electrice au senzori de presiune, care nu te lasă să apeși foarte tare pe suprafața dinților, și deci, nu te lasă să le faci rău. Nu se retrag gingiile, și nu apar găuri de smalț în suprafața dinților.

De asemenea, unele periuțe electrice au o aplicație senzațională, care poate să urmărească exact unde te găsești cu periuța pe suprafața dinților, pentru ca tu să nu ratezi niciun dinte, și să faci un periaj excelent.

Eu, personal, am folosit o astfel de aplicație. Cam după două săptămâni de utilizare a ei, am simțit că nu mai am nevoie să mă uit la ecranul telefonului și am spălat super bine suprafața dinților.

În ceea ce privește tipul de periaj, periuțele electrice de regulă vin cu un cronometru încorporat, sau puteți să-l găsiți și pe aplicație, dacă o folosiți. Iar pentru periajul manual aveți clepsidre sau niște timere puse pe telefon sau smartwatch.

Ce e important să știți este că zilnic trebuie să folosiți acasă aceste gadget-uri de curățare, însă la fiecare șase luni e bine să mergeți la o igienizare sau la un detartraj și la un control la medicul dentist.

