Vizita istorică pentru medicină din România. Părintele neuroradiologiei a prezentat medicina viitorului în tratamentul AVC

Profesorul Jacques Moret, parintele neuroradiologiei interventionale si profesorul Laurent Spelle au vorbit despre medicina viitorului in tratamentul AVC in cadrul “Flying Experts”, la Târgu Mureş.

Organizatorii prestigiosului eveniment international LINNC, profesorul Jacques MORET, membru onorific si fost Presedinte ESMINT (Societatea Europeana a Terapiilor Neurologice Minim Invazive) si Laurent Spelle (membru in boardul ESMINT) au prezentat specialistilor romani date despre managementul cazurilor complexe pana nu demult lipsite de solutie terapeutica, cazuistica, tehnologie de ultima generatie din medicina viitorului in tratamentul AVC, mai precis tratamentul modern endovascular al malformatiilor cerebrale, al celor artero-venoase si al stroke-ului aflate in faza acuta, dar si electiva.

Profesorul Laurent Spelle: “Trombectomia mecanica a reprezentat o revolutie in medicina moderna, un moment cum nu au fost multe in ultimii zeci de ani. A fost pentru prima data in istoria medicinei cand intr-o perioada foarte scurta de timp, 6 studii independente au demonstrat superioritatea acestei interventii in cazurile de AVC, fata de toate cele folosite pina la descoperirea ei.”

Romania are cea mai mare rata de mortalitate prin AVC din Europa, 4 romani mor in fiecare ora din cauza AVC, potrivit SNRIR (Socientatea Nationala de Radiologie Interventionala din Romania).

Momentan, sistemul de sanatate din Romania dispune de un numar foarte restrans de specialisti care pot interveni endovascular in cazuri de AVC dupa cele mai noi protocoale internationale in doar cateva centre spitalicesti din tara.

Profesorul Jacques Moret: “Fiecare tara are propriile ei probleme si solutii la probleme locale. Ceea ce putem noi sa spunem pe baza datelor pe care le avem si prin comparatie cu Franta, de exemplu, este ca ar fi necesare minim 8 - 10 centre la nivelul unei tarii cu 19 milioane de locuitori, asezate corect in raport cu distributia populatiei, cu echipe medicale multidisciplinare pregatite sa intervina fara intrerupere pentru salvarea pacientilor. Momentan, in Romania exista un numar suficient de radiologi interventionali bine pregatiti pentru a-si trainui colegii. De asemenea, lumea medicala europeana este deschisa si poate sa sustina pregatirea unor noi colegi din Romania.”

Pe fondul statisticilor ingrijoratoare in ceea ce priveste AVC-ul in randul populatiei tarii, dar si al nevoii de aliniere a Romaniei la medicina axata pe rezultat practicata in toate tarile civilizate, este o izbanda, dar si o necesitate faptul ca “Flying Experts”, unul dintre cele mai importante evenimente de neuroradiologie interventionala din sud-estul Europei, are loc la Targu Mures, orasul in care exista si singurul Centru de Excelenta in Stroke din Romania.

Prezenta profesorilor Jacques Moret si Laurent Spell, doua somitati medicale in neuroradiologia interventionala mondiala, are ca principal scop acela de a crea cadrul unui schimb de experienta in ceea ce priveste tratamentul modern pentru neuroradiologii interventionisti din Romania si de a implementa protocolul de bune practici in terapiile endovasculare.

Dr. Lucian MĂRGINEAN, medic primar, coordonator al Compartimentului Radiologie Intervenţională din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş : “Tratamentele moderne endovasculare ofera pacientilor acces la ceea ce in lumea medicala numim “standardul de aur”, adica maxim ce poate oferi medicina ca rezolvare intr-o specialitate din perspectiva echipei medicale si a tehnologiei. In cazurile de AVC care pina acum erau lipsite de solutie terapeutica, pentru ca metodele clasice nu ofereau acces la anumite zone afectate, se poate actiona prin intermediul tratamentului endovascular. Pregatirea medicilor romani in acest domeniu este un beneficiu pentru intreaga societate, daca ne gandim ca stroke-ul este a doua cauza de mortalitate in Romania si ca 4 romani mor in fiecare ora din cauza acestei afectiuni.”

In Romania accidentul vascular cerebral ischemicreprezinta a doua cauza de mortalitate - 21,64% si dizabilitate - 11,34% cu un cost anual pentru statul roman de aproximativ 657 milioane euro.

Cheltuielile directe si indirecte ajung sa reprezinte aproximativ 0,4% din PIB.

Din pacate, 89% din aceasta sunt costuri indirecte si doar 11% sunt sume alocate cheltuielilor directe de tratament, conform raportului Health Economic din datele oferite de I.N.S, pus la dispozitie de SNRIR.