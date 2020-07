Spitalele Covid-19 din țară vor primi peste 200 de milioane de lei pentru dotări

La cinci luni de la începutul pandemiei, peste 200 de milioane de lei vor ajuta la dotarea spitalelor COVID-19 din întreaga țară.

Între timp, au fost internați și primii pacienți într-un spital modular militar, după ce capacitatea unităților dedicate din Timișoara a fost depășită.

Cum arată spitalul militar modular instalat pe stadionul CFR din Timișoara: corturi impecabile, costume de protecție complete și echipamente atent folosite. Aici au sosit ambulanțele cu primii pacienți cu forme ușoare care n-au mai avut loc în spitalele COVID din oraș. Cel mai tânăr are 20 de ani.

Capacitatea spitalului modular este de 56 de locuri și 4 locuri ATI. Aici vor lucra medici militari de la Spitalul Militar Victor Popescu din Timișoara și încă doi medici de la Spitalul Central Militar.

Unitatea mobilă a fost ridicată în câteva săptămâni și funcționează ca un spital independent.

Dr. Andra Podgoreanu, ofițer de presă la Spitalul Militar Timișoara: „Avem în dotare un laborator real time PCR, cu o capacitate de testare de 40 de teste COVID-19 pe zi. În acest moment, avem internați 10 pacienți cu forme ușoare de COVID-19, a căror stare este stabilă”.

Liliana Oneț, prefectul județului Timiș: „Capacitatea în spitalelele Covid din Timișoara, destinate tratării pacienților COVID, este aproape de maxim”.

Așa ar putea arăta și alte unități similare, cum este Unitatea de Urgențe a spitalului de Copii Cluj-Napoca. Totul se va face din bani europeni.

Valentin Jucan, Purtător de cuvânt al Consiliului Județean Cluj: „Sunt fonduri necesare pentru decontarea a 258 de echipamente. Încep de la ventilatoare, de la sisteme de sterilizare, în general sisteme care ajută în problematica coronavirus. Am fost pregătiți, fiindcă am știut să comunicăm cu Ministerul Fondurilor Europene, am știut că va urmă o astfel de decontare”.

Și trei spitale din Craiova vor primi, în total, 23 de milioane de euro.

Dr.Lorena Dijmarescu, director medical al Spitalului Filantropia Craiova: „Nu beneficiam de resurse privind echipamentele medicale și dezinfectanți în cantitate suficientă, iar de aici a venit necesitatea de a găși fonduri suplimentare. Astfel încât, când s-a deschis o axă în acest sens pentru spitalele care primesc pacienți Covid, lucrurile s-au derulat într-un ritm foarte rapid”.

În Bistrița, însă, vor fi sprijinite centrele de bătrâni și cele de noapte, pentru ca aceastea să nu ajungă focare de infecție.