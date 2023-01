Simptomatologia celor care fac şi gripă şi Covid-19 simultan. Precizările medicului Adrian Marinescu

Dr. Marinescu: Având practic alertă epidemică, fiind la un pas de epidemie, avem multe cazuri de gripă. Totodată avem şi infecţii cu SARS-CoV-2, şi este de aşteptat ca în viitorul apropiat, fără să fie o explozie, să avem mai multe astfel de cazuri.

”Cum îi spune şi numele, flurona înseamnă flu şi rona, înseamnă că avem concomitent două virusuri, gripal, flu, rona, de la corona. Am avut câteva cazuri, este adevărat că foarte puţine.

Aici ar fi trei lucruri de spus: în timpul pandemiei am mai vorbit despre flurona, este adevărat că au fost cazuri extrem de rare pentru că circulaţia virusurilor gripale era mult limitată şi nu doar în România. În prezent, ceea ce este diferit şi ajung la punctul al doilea, este faptul că, având practic alertă epidemică, fiind la un pas de epidemie, avem multe cazuri de gripă. Totodată, avem şi infecţii cu SARS-CoV-2 şi este de aşteptat ca în viitorul apropiat, fără să fie o explozie, să avem mai multe astfel de cazuri.

Ajung la punctul trei, care este cel mai important, ce înseamnă în momentul în care le am concomitent. Înseamnă în primul rând o simptomatologie mult mai zgomotoasă, pentru că este o însumare a acestor simptome. Sigur că pacientul va întreba ”Cum pot eu să-mi dau seama”, cum poate să facă o diferenţă foarte uşor fără testare între gripă şi flurona. În general, vorbim de o simptomatologie destul de clară, ca de gripă, şi care este accentuată, şi anume stare general brusc modificată, cu dureri de intensitate mare, dureri musculare, articulare, dureri de cap, senzaţia că am fost bătut pe care toţi o ştim dacă am trecut prin gripă, putem să avem şi simptomatologie digestivă, cum se întâmplă la infecţiile virale, dar mult mai important este faptul că evoluţia poate să fie imprevizibilă sau mai bine spus riscul de a avea complicaţii creşte în momentul în care le am pe amândouă, mai ales la persoanele pe care le numim vulnerabile, cei care au o anumită vârstă avansată, peste 65 de ani, 70, mai ales dacă au şi boli cronice, persoanele supraponderale şi de asemenea o atenţie sporită ar trebui să fie pentru cei mici, până în 5 ani, care au un risc de a face complicaţii”, a explicat Dr. Marinescu într-un interviu acordat news.ro.

Dr. Marinescu reomandă testarea cu testele rapide care se găsesc în farmacii. Dacă dubla infecţie se confirmă, este necesar un control de specialitate şi eventual tratament în spital, spune medicul. Tratamentul se aplică pentru ambele infecţii prezente, fiind vorba despre două antivirale, unu pentru gripă, unul pentru COVID, dar şi despre alte tratamente precum corticoterapia.

“În momentul în care mă testez, şi sfatul meu ar fi ca toată lumea să se testeze oricât de des poate, plecând de la testele rapide de la farmacie, care sunt orientative, şi în momentul în care testul îmi arată că am concomitent cele două, ar trebui să am în mod clar o evaluare, un control de specialitate, pentru că de obicei aceste cazuri ar fi mai bine să fie monitorizate în spital, este mai înţelept.

Lucrurile sunt simple, în momentul în care am două afecţiuni trebuie să le tratez pe amândouă, ceea ce înseamnă că voi da antiviral şi pentru gripă şi pentru infecţia cu SARS-CoV-2, pe amândouă din fericire le am ca variante, deci va fi un tratament asociat cu două antivirale.

Acest lucru se întâmplă în spital. Aşa cum se întâmplă şi la o gripă, mai ales dacă există complicaţii, sunt terapiile pe care le ştim, nu mă refer doar la tratamentul simptomatic, mă refer la antiinflamatorii şi vorbesc inclusiv de corticoterapie şi de tot ceea ce înseamnă, în funcţie de forma de boală, susţinerea funcţiilor vitale. Dacă vorbim de un pacient care are o formă critică şi el este în ATI, vor fi lucrurile specifice pe care le fac şi în caz de gripă sau de COVID, luate separat pentru astfel de situaţii”, a spus Dr. Marinescu.

Situaţia din ATI de la Institutul Matei Balş în momentul de faţă. Secţia nu este deocamdată supraaglomerată, în condiţiile în care aici ajung cazuri din toată ţara. Dr. Marinescu spune că cel mai probabil la sfârşitul acestei luni trendul în ceea ce priveşte cazurile de gripă va fi unul în scădere.

“Din fericire, deocamdată numărul de cazuri, sper să rămână aşa, este destul de mic în terapie intensivă, asta în condiţiile în care în momentul în care sunt pacienţi fie cu gripă, fie cu infecţie cu SARS-CoV-2 din ţară, ajung la noi. Aş spune totuşi că trebuie să vedem partea plină a paharului. Nu este un capăt de ţară, nu demonstrează nimic deocamdată nici pentru virusurile gripale, nici pentru SARS-CoV-2, că avem o virulenţă sporită, mă refer la ele luate separat, în al doilea rând, este vorba despre o perioadă scurtă, lumea trebuie să înţeleagă că vorbim de câteva săptămâni de maximă intensitate.

Foarte probabil că din finalul lunii ianuarie vom ajunge la un trend descendent în ceea ce priveşte gripa. Şi atunci lucrurile clar se vor aşeza, deşi vom avea probabil şi în martie cazuri, dar vor fi rare”, a spus dr. Adrian Marinescu într-un interviu acordat News.ro.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 09-01-2023 10:25