Românul care a donat sânge de 193 de ori: ”Am văzut că mă simt din ce în ce mai bine”

Donatorii obişnuiţi de sânge care merg frecvent la centrele de transfuzii sunt singura speranţă a celor care au mare nevoie de sânge.

Din păcate doar 2% dintre români donează periodic. Recordul de bine îl deţine un bărbat de 64 de ani din Ploieşti, care a donat de 193 de ori.

Era prin anii '70 când Lucian Bălaşa a venit pentru prima dată să doneze sânge.

Lucian Bălaşa, donator: "Am ajutat pe cineva am văzut că mă simt din ce în ce mai bine şi am făcut-o şi pentru sănătatea mea şi pentru ceilalţi care au avut nevoie. "

Şi Florin Munteanu are un record personal: la cei 42 de ani a venit acum pentru a 91-oara să doneze. Acum 16 ani de ziua lui a donat sânge pentru prima dată.

Florin Munteanu, donator: "Acum aparatele sunt foarte noi performante, atunci cred că am stat în jr de 4 ore.”

Un domn a acceptat să doneze şi celule stem.

Gheorghe State, donator: "Bănuiesc că din teamă că oamenii nu sunt bine informaţi considera că de fapt se face o legătură între donarea de măduvă ceea ce nu este corect. Deci celulele stem sunt tot din sânge."

Georgeta Hanganu, Centrul de transfuzii Ploieşti: "Oamenii aceştia sunt într-adevăr curajoşi şi dedicaţi şi le mulţumim. Ideea este că pacientul nu trebuie să aştepte sângele, ci sângele să trebuie aştepte pacientul și atunci oamenii ăştia care vin să doneze din proprie iniţiative sunt de mare folos."

În medie, la Centrul de Transfuzii din Ploieşti au loc lunar până la 2.000 de donări. Grupele rare, precum cele cu RH negativ - sunt deficitare.

Donatorii de sânge primesc pentru o donare, 7 tichete de masă a câte 9,57 de lei, permis de o zi- transport gratuit şi o zi liberă de la serviciu.