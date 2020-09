Record de infectări cu Sars-Cov-2. Situație critică în spitale, tot mai multe secții ATI sunt pline

La două săptămâni de la începerea școlilor, România trece de un nou record de infectări: peste 2.000 de cazuri în ultimele 24 de ore.

Situaţia locurilor în spitale devinde critică, iar angajaţii Centrului de Comandă de la Ciolpani cauta disperaţi locuri pentru noii infectaţi. 550 de persoane sunt la terapie intensivă, doi dintre ei fiind copii. Cel mai mic are doar nouă luni.

Pompier: „La Alba nu avem niciun loc. Bucureştiul arată cam tot plin, Paulescu zero, CCI Ilescu zero, maternitatea Bucur zero, maternitatea Polizu, aici ar fi, însă numai cei cu afect ginecologic, la Monza zero, la ROL 2 zero, la Ilfov zero, Bagdasar zero. Matei Balş zero. Bucureştiul e plin”.

Reporter: „Și ce se întâmplă cu noile cazuri?”

Pompier: „Îi transferăm. Pe zona de sud nu prea mai sunt locuri deloc”.

În ultimele 24 de ore, 2.158 de romani au fost diagnosticaţi cu COVID-19, iar numărul focarelor s-au înmulţit.

Unul dintre focare este la un centru de transfuzii sanguine din Bistriţa, unde 14 dintre cei 18 angajaţi au COVID-19. Epidemiologii încearcă să identifice toţi donatorii din ultimele zile.

Reporter: „Cum au ajuns să se infecteze?”

Anca Andrițoiu, director DSP Bistrița Năsăud: „Doamna asistentă e posibil să se fi infectat în afara locului de muncă. A avut o manifestare atipică a bolii, a mers cu manifestări cutanate, cu erupţie”.

Un copil de nouă luni, diagnosticat cu COVID-19, este la secţia de terapie intensivă. Alături de el este mama lui, gravidă în cinci luni, infectată la rândul ei cu SARS-COV-2.

Dr. Iuliana Moraru, Spitalul de Pediatrie „Sf. Ioan”, Galaţi: „Venit cu simptomatologie digestivă la debut. În momentul de faţă este echilibrat cardio-pulmonar şi digestiv, cu o stare generală relativ bună”.

Nu este clară sursa infectării, iar epidemiologii spun că transmiterea în localitatea de unde provin este comunitară. Şi tatăl bebeluşului şi frăţiorul lui sunt infectaţi, dar sunt trataţi acasă. Un alt copil de şase ani, din Ilfov este internat la Spitalul Gomoiu, alături de mama lui, ambii internaţi cu SARS-COV-2. Copilul a fost testat înaintea unei operaţii de apendicită. Starea lui este stabilă şi respira cu ajutorul unei măşti de oxigen”.

Şi trei lideri locali ai filialei PSD Sălaj s-au infectat în ultimele zile cu SARS-COV-2, iar Marcel Ciolacu, Paul Stănescu şi Vasile Dancu s-au testat şi au intrat în izolare, pentru că s-au întâlnit săptămâna trecută cu ei în campania electorală. Liderul socialiştilor a fost văzut şi în seara alegerilor fără mască la sediul PSD.

Numărul record de cazuri pune în gardă autorităţile, care au anunţat că dacă se va trece de pragul de 2.000 de cazuri noi pe zi, vor lua măsuri punctuale de la judeţ la judeţ pentru prevenirea răspândirii virusului.

La Iaşi, unde în ultimele 24 de ore s-au inregistratat 83 de cazuri, Comitetul de Urgenţă va decide săptămâna viitoare dacă vor închide din nou la interior cafenelele şi restaurantele. Această măsură a fost luată deja pentru localurile din Vama Veche şi 2 Mai.