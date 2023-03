Răspunsul lui Rafila după ce s-a speculat că va interzice consumul de antibiotice. „Trebuie utilizat cu precauție”

Alexandru Rafila a arătat că se doreşte ca în momentul în care şi o farmacie eliberează antibiotic, acest lucru să fie consemnat, iar o reţetă simplă nu consemnează eliberarea de antibiotic şi trebuie găsită o formulă care să consemneze exact eliberarea de antibiotic.

Ministrul Sănătăţii a afirmat că joi dimineaţă a citit un articol în care scria că va interzice antibioticele în România, scrie news.ro.

”Eu am auzit multe enormităţi şi am şi citit multe enormităţi dar aşa ceva este absolut incredibil. Noi nu vrem decât un singur lucru, să tratăm pacienţii cu antibiotic atunci când este nevoie, atât timp cât este nevoie, cu antibioticele de care este nevoie. Acest principiu face ca apariţia bacteriilor multirezistente, cele care provoacă infecţiile grave, mai ales în spiotale şi care pun vieţile în pericol, poate fi acest fenomen ţinut sub control dacă avem o politică coerentă în ceea ce priveşte utilizarea antibioticelor”, a spus el.

Rafila a arătat că ministerul are ca şi ţintă trei categorii: populaţia generală, care trebuie să fie informată că nu trebuie să ia antibiotic decât pe baza prescripţiei medicale, nu trebuie să utilizeze eventual antibiotic rămase la domiciliu după o altă afecţiune, că informaţia şi reţeta trebuie eliberată de medic, nu la insistenţa pacientului ci atunci când medicul consideră că este necesar şi farmaciile trebuie să înţeleagă şi ele, la rândul lor, că nu trebuie să elibereze medicamentele acestea decât pe bază de reţetă”.

”În momentul în care şi o farmacie eliberează antibiotic, acest lucru este consemnat. O reţetă simplă nu consemnează eliberarea de antibiotic şi trebuie să găsim o formulă care să consemneze exact eliberarea de antibiotic, să ştim care este consumul, care este structura consumului de antibiotice şi să ştim sigur că antibioticul nu se eliberează în farmecie decât când există o prescripţie dedicată şi, dacă vreţi, asumată pentru acel antibiotic. Nici vorbă de interzicerea consumului de antibiotice, antibioticul, alături de vaccinuri, reprezintă cele mai mari progrese pe care le-a făcut medicina în ceea ce priveşte creşterea duratei de viaţă şi a calităţii vieţii dar trebuie utilizat cu precauţie, atunci când este nevoie, în doza care este nevoie şi produsul care este nevoie”, a spus Rafila.

Întrebat dacă stomatologii vor putea să elibereze reţete pentru antibiotic, Rafila a spus: ”Vor putea elibera o astfel de reţetă, nu limităm nimănui care are dreptul de prescriere, acest lucru dar trebuie să fie foarte bine ocntrolat. Ne-am bucura dacă şi medicii stomatology vor participa la cursurile pe care le vom organiza pentru învăţarea bunelor practice de prescriere a antibioticelor”, a mai spus Rafila.

