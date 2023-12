Proprietățile impresionante ale păducelului. Beneficii posibile și contraindicații

Se spune că alchimistul și medicul elvețian Paracelsus (1493-1541) a vorbit pentru prima dată despre beneficiile păducelului asupra sistemului cardiovascular. De-a lungul timpului, s-au efectuat studii care susțin aceste efecte pozitive, astfel încât păducelul poate fi considerat un aliment funcțional și o plantă medicinală. Descoperă în continuare ce conține păducelul și care sunt proprietățile sale pentru sănătate, în ce afecțiuni poate aduce beneficii și care sunt contraindicațiile plantei.

Compoziția nutrițională și proprietățile păducelului

Fructele, frunzele și florile de păducel sunt bogate în compuși biologic activi cu o capacitate antioxidantă ridicată, cum ar fi terpenoide, flavonoide (de exemplu, proantocianidine, quercetină, kaempferol), polifenoli, arată Juan Zhang și colaboratorii în studiul „Food Applications and Potential Health Benefits of Hawthorn”. În plus, fructele conțin fibre, cantități mici de minerale (calciu, fier, potasiu, sodiu) și de proteine.

Potrivit sursei anterior menționate și Healthline, fructele de păducel pot avea următoarele proprietăți:

Antioxidante – datorită conținutului bogat în antioxidanți, păducelul poate neutraliza efectele radicalilor liberi, molecule răspunzătoare de apariția bolilor și de îmbătrânire. Astfel, inclus într-o dietă echilibrată per ansamblu, păducelul ar putea reduce riscul de a dezvolta unele afecțiuni cronice, cum ar fi cele cardiovasculare, prin conținutul de polifenoli;

Antiinflamatorii – substanțele antioxidante din păducel pot scădea inflamația cronică, aceasta fiind, de asemenea, asociată cu apariția unor patologii;

Cardioprotective – flavonoidele din păducel ar putea oferi protecție împotriva unor afecțiuni cardiovasculare, cum ar fi cardiomiopatia indusă de diabetul zaharat;

Antihipertensive – datorită efectului vasodilatator, păducelul poate contribui la reducerea tensiunii arteriale;

Antiaging – compușii antioxidanți pot întârzia procesele de îmbătrânire;

Antimicrobiene – potrivit studiilor, păducelul ar avea activitate împotriva unor agenți patogeni, precum stafilococul auriu;

Anticancer – prin acțiunea sa antioxidantă, planta ar reduce riscul de a dezvolta cancer;

Antihiperglicemice – păducelul ar putea ajuta la controlul glicemiei;

Neuroprotective – planta ar putea oferi protecție împotriva bolilor neurodegenerative, cum ar fi boala Alzheimer;

Anticoagulante – extractul de păducel ar acționa asupra factorilor de coagulare, scăzând riscul de formare a cheagurilor de sânge;

Hipocolesterolemiante – păducelul ar putea contribui la reglarea nivelului de grăsimi din sânge.

Păducelul este o plantă versatilă, astfel încât poate fi inclusă în alimentație sub multiple forme:

Fructe proaspete – acestea pot fi consumate ca atare, adăugate în smoothie-uri, salate de fructe sau terciuri de ovăz. Nu se recomandă, însă, consumul semințelor. În mod similar cu semințele de măr, acestea conțin cianură, un compus toxic;

Ceai de păducel – infuzia de păducel poate fi preparată atât din frunze și flori, cât și din fructele uscate;

Suplimente alimentare sub formă de capsule, pudră sau tinctură – se recomandă, însă, să ceri sfatul medicului sau nutriționistului-dietetician autorizat înainte de a începe să utilizezi un supliment naturist;

Oțet de fructe de păducel – acesta poate fi utilizat în asezonarea salatelor;

Gem de păducel – atât timp cât nu este preparat cu zahăr, este o alegere alimentară sănătoasă.

Beneficiile păducelului

Păducelul ar putea avea efecte benefice în prevenția sau controlul următoarelor afecțiuni:

Insuficiență cardiacă

Studiul „Hawthorn extract for treating chronic heart failure” (Ruoling Guo și colaboratorii) a concluzionat că extractul de păducel poate îmbunătăți unele simptome ale insuficienței cardiace, cum ar fi oboseala și toleranța la efort. Totuși, alte studii nu au confirmat aceste efecte. În orice caz, produsele naturiste nu înlocuiesc medicația prescrisă de medic și nu trebuie administrate fără acordul acestuia, deoarece se pot asocia cu riscuri (de exemplu, interacțiuni medicamentoase).

Hipertensiune arterială

Așa cum prezintă studiul „Food Applications and Potential Health Benefits of Hawthorn”, extractul de păducel ar putea reduce tensiunea arterială diastolică, datorită efectelor vasodilatatoare. În orice caz, persoanele care iau deja medicație antihipertensivă sunt avizate să nu utilizeze produse naturiste fără acordul medicului.

Hipercolesterolemie

Potrivit studiului anterior menționat, cercetările pe animale au demonstrat o reducere a colesterolului „rău” (LDL), colesterolului total și trigliceridelor din sânge. Astfel, oamenii de știință sunt de părere că păducelul ar putea reduce riscul de a dezvolta ateroscleroză. Totuși, nu se știe încă dacă efectele sunt aceleași la oameni.

Tulburări digestive

Același studiu arată că păducelul poate fi un remediu eficient pentru indigestie – senzația de disconfort și preaplin după masă. Extractul de păducel s-a dovedit util în stimularea motilității intestinale.

Diabet zaharat tip 2

Potrivit Medical News Today și studiului menționat anterior, păducelul ar putea avea beneficii în ceea ce privește controlul glicemiei la pacienții cu diabet zaharat tip 2. Efectele potențiale ale plantei sunt:

Reducerea insulinorezistenței;

Inhibarea alfa-glucozidazei (datorită quercetinei), o enzimă care descompune carbohidrații – are ca rezultat reducerea absorbției glucozei;

Scăderea riscului de complicații cardiovasculare, prin reducerea trigliceridelor și LDL-colesterolului.

Contraindicațiile păducelului

Produsele naturale nu sunt lipsite de riscuri. Având în vedere efectul anticoagulant, specialiștii ne atenționează că suplimentele cu păducel nu trebuie administrate înainte de o intervenție chirurgicală. În acest caz, există risc de sângerare prelungită, descrie VeryWellHealth.

Femeile însărcinate, cele care alăptează și copiii nu ar trebui să consume suplimente alimentare cu păducel, deoarece nu se cunosc efectele plantei în cazul lor. Persoanele alergice la alte plante din familia Rosaceae, cum ar fi mere, pere, prune, caise, fructe de pădure, căpșune, sunt sfătuite de către specialiști să evite păducelul.

De asemenea, păducelul prezintă interacțiuni medicamentoase serioase, crescând riscul de toxicitate al unor substanțe farmaceutice. Planta poate crește sau modifica efectul următoarelor medicamente în organism:

Anticoagulante;

Antihipertensive;

Medicamente pentru tratamentul insuficienței cardiace, aritmiile (tulburările de ritm cardiac) și alte afecțiuni ale inimii.

Astfel, nu se recomandă administrarea produselor cu păducel împreună cu aceste substanțe farmaceutice.

De asemenea, nu este indicată administrarea concomitentă a produselor naturiste cu păducel împreună cu alte suplimente alimentare, cum ar fi cele cu Omega-3 sau usturoi.

Este important de știut că beneficiile potențiale ale păducelului pot fi potențate printr-o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos. Niciun supliment alimentar nu înlocuiește o alimentație sanogenă.

Persoanele cu patologii au nevoie de un regim alimentar special. Nutriționistul-dietetician autorizat îți va oferi recomandări personalizate nevoilor tale. De asemenea, medicația prescrisă de medic nu trebuie întreruptă în favoarea produselor naturiste.

Prin urmare, alimentele funcționale și plantele medicinale, cum ar fi păducelul, se pot asocia cu efecte pozitive pentru sănătate. Nu uita, însă, să ceri sfatul specialistului înainte de a începe să consumi produse din plante.

Dată publicare: 31-12-2023 14:21