Primele doze de vaccin anti-COVID-19 au fost depozitate la Institutul Cantacuzino

Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns, sâmbătă dimineaţă, la Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino".

Autoritățile au precizat că modalitatea de transport a vaccinurilor împotriva COVID-19 a fost aleasă ținând cont de necesitatea respectării condițiilor de siguranță.

Astfel, conform indicațiilor producătorului, acest vaccin trebuie transportat in gheață carbonică. Gheața carbonică este formată din dioxid de carbon înghețat, care are tendința de a reveni la forma de gaz atunci când se încălzește. Gazul format s-ar fi putut răspândi în spațiul închis al avionului, în cazul în care s-ar fi optat pentru transportul aerian, iar viața piloților și a personalului de la bord ar fi fost puse în pericol de intoxicare (ceea ce ar fi necesitat asigurarea unor condiții speciale). Prin urmare, s-a preferat transportul rutier, acolo unde acest lucru a fost posibil.

Apariţia vaccinului, livrarea şi distribuirea într-un timp record vor ajuta la limitarea şi la eradicarea pandemiei într-o perioadă cât mai scurtă, a declarat premierul Florin Cîţu.

"Astăzi (sâmbătă n.r.) am primit primele doze din vaccin. Campania de vaccinare începe în acelaşi timp în România ca în Europa. S-a muncit foarte mult şi am reuşit să avem totul pus la punct ca să începem în aceeaşi zi când începe în toată Europa campania de vaccinare. Este un moment important, îl aşteptăm de un an de zile, din momentul în care am aflat de această pandemie, iar apariţia vaccinului, livrarea şi distribuirea într-un timp record vor ajuta la limitarea şi la eradicarea pandemiei într-o perioadă cât mai scurtă", a afirmat Cîţu, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", potrivit Agerpres.

El a adăugat că, săptămânal, în România vor ajunge în jur de 140.000 de doze de vaccin.

"Mâine (duminică n.r.) începe campania de vaccinare oficială, primul vaccin se va face mâine. Acum am primit primele 10.000 de doze, iar săptămânal vom primi în jur de 140.000 de doze. România va avea în jur de 10 milioane de doze de vaccin. Şi, aşa cum am văzut că au mers lucrurile până acum, sunt sigur că vom avea o derulare a campaniei foarte bine pusă la punct. Vaccinarea în România este gratuită, nu este obligatorie", a spus prim-ministrul.