Perioada Sărbătorilor reprezintă un vârf al crizei de sânge în toată ţara. Numărul donatorilor scade la jumătate

''Centrul de Transfuzii Bucuresti'' a colectat luni puţin, peste 100 de pungi, pe care ar trebui să le împartă la 60 de spitale. Povestea se repetă an de an şi pentru ca numărul donatorilor scade aproape la jumătate.

Oamenii au multe zile libere, beau alcool şi nu mai pot să dea sânge. Strictul necesar este asigurat de ONG-uri şi de companiile private care cheamă echipele mobile.

Cu o oră înainte de sfârşitul programului, sufla vântul în sala de aşteptare a Centrului de Transfuzii Bucureşti. Sângele Cristianei este ultimul care pleacă la analize. Tânăra are 37 de ani şi donează pentru a doua oară.

În Capitala sunt 60 de spitale, iar pentru cele peste 1.000 de operaţii care au loc zilnic, medicii împrumuta sânge de la colegii din ţară. Au fost situaţii în care l-au adus cu avionul, chiar şi de la Arad.

Dr. Doina Gosa: ''Daca am avea 400 de pungi recoltate zilnic, cred că am sta confortabil cu spitalele. Numărul donatorilor care se adresează centrului este în scădere. Am fost nevoiţi să creştem colecta mobila. ''

Companiile mari, la care vin echipele de medici şi asistenţi, sunt cele care ţin stocul de sânge pe linia de plutire sau campaniile şi apelurile disperate de pe Facebook.

În acelaşi timp pentru donatori în acest moment sunt mai multe aplicaţii care le vin în ajutor cu programarea sau nevoile de sânge în funcţie de grupă sau RH.

O înţepătură făcut cu un ac fin în deget doare mai tare decât cea cu acul pentru donare, deşi cel din urmă este mult mai gros. Asta, pentru că în zonă sunt puţini receptori nervoşi şi acest tip de informaţii se va găsi în aplicaţie, ca să-şi ajute pe cei mai fricoşi să treacă peste temeri.

Cei care aleg să doneze primesc bonuri de masă în valoare de 70 de lei, o zi liberă de la serviciu şi 50 la sută reducere la abonament, pe mijloacele de transport în comun.

Potrivit statisticilor doar 1,7% din romani donează sânge frecvent.