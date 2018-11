O femeie care a suferit arsuri grave într-o explozie din Mureş a murit într-un spital din Belgia

Pro TV

Femeia de 69 de ani fusese rănită în explozia care a avut loc duminică în comuna Gorneşti.

Cele două persoane rănite în explozia care a avut loc duminică dimineaţa într-o casă din comuna Gorneşti, un bărbat de 76 de ani şi o femeie în vârstă de 69 de ani, au fost transportate în Belgia cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române. Femeia a murit luni după-amiază, după ce a fost transportată la Bruxelles. Ea avea arsuri pe 85% din corp.

Aeronava a decolat de pe Aeroportul "Transilvania" din Târgu Mureş la ora 19,40 pentru a-i transporta în Belgia pe cei doi pacienţi, care prezintă arsuri pe aproximativ 70-80 % din suprafaţa corpului şi, potrivit Ministerului Apărării Naţionale, aceştia vor fi asistaţi pe timpul zborului de către o echipă medicală SMURD din Bucureşti.

Cei doi răniţi vor fi transportaţi la Spitalul Militar "Reine Astrid" din Bruxelles.

"Misiunea se efectuează la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ca urmare a acordului primit din partea instituţiei medicale belgiene la apelul lansat de către Ministerul Sănătăţii pentru transferul răniţilor. Aeronava este operată de către un echipaj format din comandorul Emil Tecuceanu - comandant aeronavă şi doi piloţi, căpitanii Valentin Chiriac şi Mihai Vârdol. Echipa medicală a MApN este alcătuită din colonelul medic Dragoş Tudose, plutonierul-major Dumitru Miu şi plutonierul Elena Călin", se arată într-un comunicat de presă al MApN.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş au precizat că explozia de la Gorneşti s-a produs pe fondul acumulărilor de gaze naturale în locuinţa celor două victime şi că, pe lângă rănirea gravă a acestora, imobilul a fost avariat. Acoperişul casei a fost afectat în proporţie de 90%, iar tot imobilul în proporţie de 70%, camera unde a avut loc explozie fiind cea mai afectată.

"Când am ajuns la locul intervenţiei am constatat că a avut loc o explozie într-o cameră a unui imobil de locuit, dar nu urmată de incendiu, rezultând două victime de cod roşu, 76, respectiv 69 de ani, cu arsuri grave. După primele evaluări pe care le-am făcut împreună cu echipa E.ON Gaz, am constatat că explozia s-a produs în urma unei acumulări de gaze în camera unde dormeau victimele. Se pare că una dintre victime a vrut să aprindă focul în sobă şi, întrucât a fost o acumulare de gaze în cameră, la aprinderea flăcării s-a produs explozia. Norocul lor e că nu a fost urmată de incendiu. Dar şi aşa, victimele sunt în stare gravă. Intervenţia nu a fost dificilă pentru că nu a avut loc un incendiu. Victimele au fost preluate de ambulanţe, noi am înlăturat molozul şi am verificat să nu fie scurgeri de gaze sau să nu se producă vreun scurtcircuit electric. Explozia s-a produs la nivelul tavanului", a declarat şeful Gărzii de Intervenţie Stingere Incendii de la Detaşamentul de Pompieri Reghin, Florin Boari.

