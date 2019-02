O asociație susține că sunt mai mulți fizicieni fără studii necesare în spitalele din țară

iStock

Vicepreşedintele Colegiului Fizicienilor Medicali din România (CFMR), Marin Bodale, a declarat miercuri pentru AGERPRES că opt persoane au practicat profesia de fizician în unităţi medicale din ţară, fără a avea studiile necesare.

Cele opt persoane au lucrat ca fizicieni medicali în unităţi medicale private şi de stat din Bucureşti, Bacău, Alba, Teleorman, Arad.

Potrivit reprezentantului CFMR, cei mai mulţi lucrau în unităţi medicale din Bucureşti.

Marin Bodale a arătat că unii dintre aceştia încă mai profesează.

"O parte dintre ei avem cunoştinţe că profesează în continuare. (... ) Din cunoştinţele noastre, o persoană este plecată în străinătate şi s-a angajat la o firmă privată de aparatură medicală", a spus acesta.

El a susţinut că aceştia puteau pune în pericol viaţa pacientului şi siguranţa personalului medical.

"Dumnealor calculau doza. Medicul prescrie o doză în fişă şi doreşte ca acel plan de tratament să fie realizat. Doza administrată - calculată corect de către fizicianul medical. Această doză nu avem certitudinea că a fost calculată atât timp cât dumnealor nu deţin cunoştinţele minime de studii", a menţionat Bodale.

Marin Bodale a afirmat că a semnalat această situaţie Ministerului Sănătăţii în mai multe rânduri, dar şi Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).

"Ministerul Sănătăţii nu a răspuns niciodată solicitărilor noastre. (...) Avem şi sesizări scrise la MS de-a lungul anilor. Nu este vorba despre actualul ministru al Sănătăţii în funcţie, ci de toţi miniştrii anteriori", a adăugat vicepreşedintele CFMR.

Reacția Spitalului Militar:

”Urmare la unor reprezentanţi mass media privind acuzaţia lansată în spaţiul public, de către un reprezentat al unei asociaţii, legată de probitatea morală şi profesională a unui angajat al unităţii noastre, pentru o bună şi corectă informare a opiniei publice, vă comunicăm următoarele:

Mihai Teodor Dumitrache a fost angajat prin concurs la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Carol Davila” în cadrul Centrului de Boli Oncologice/ Secţia Radioterapie, începând cu anul 2015. Acesta deține titlul de doctor în Fizică, este expert în fizică medicală și este și coordonator grup fizicieni medicali.

Mihai Teodor Dumitrache deţine de asemenea, permis nivel 3 emis de CNCAN pentru expert fizică medicală (domeniul radioterapie), permis nivel 2 emis de CNCAN pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear (AP, SI), precum și autorizație de liberă practică emisă de Ministerul Sănătății.

Domnul Dumitrache a îndeplinit toate criteriile pentru participarea la concurs ( fisier pdf NORME PRIVIND EXPERTUL IN FIZICA MEDICALA APROBATE PRIN ORDINUL COMUN NR. 1272 din 17.10.2006 AL MINISTRULUI SANATATII PUBLICE SI NR. 266 din 09.10.2006 AL PRESEDINTELUI COMISIEI NATIONALE PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE (NSR-38), PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL PARTEA I NR. 906 din 07.11.2006) și a depus la dosarul de concurs toate documentele cerute. Condițiile stabilite, prin procedura de concurs pentru ocuparea funcției de expert în fizică medicală fizician medical au fost următoarele:

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU FUNCTIA DE EXPERT ÎN FIZICĂ MEDICALĂ:

Condţii specifice obligatorii:

Diploma de licenţă în fizică medicală/fizică sau echivalent (matematica, informatica, chimie fizica, inginerie electronica, electrica sau mecanică);

Diploma de master în fizică medicală (biofizica medicala) sau adeverinta care sa ateste absolvirea unui program de master in fizica medicala (biofizica medicala) – examen de dizertaţie susţinut şi promovat;

Autorizatie de liberă practică emisă de Ministerul Sanatatii/Directia de Sanatate Publica (DSP) – valabilă;

Permis de exercitare nivel 3 – emis de CNCAN,valabil, pentru domeniul radioterapie;

Curs de radioprotectie postuniversitar, nivel 3, domeniul – fizica de radioterapie, avizat CNCAN;

minim 3 ani vechime ca fizician medical.

Condiţii specifice suplimentare (optionale):

Diplome/certificate de participare cursuri de profil pentru radioterapie (ESTRO, IAEA, EFOMP etc), in concordanta cu dotarea din laboratorul de terapie cu energii inalte al Sectiei de Radioterapie.

De asemenea, Mihai Teodor Dumitrache este membru al:

AAPM (The American Association of Physicists in Medicine, din 2017)

Comisia de Oncologie a Ministerului Sanatatii OMS nr. 127/29.01.2018 (2017-prezent)

Membru in Grup Tehnic de Lucru al Ministerului Sanatatii pentru Radioterapie OMS nr. 395/01.04.2015 (2015-prezent) pentru proiectul “Health Sector Reform – Improving Health

System Quality and Efficiency Project” (Ministry of Health – World Bank – IBRD 8363-RO) (2015-prezent)

Societatii Fizicienilor Medicali din Romania (din 2014)

ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology, din 2010)

Societatii Romane de Radioterapie (din 2010).”

