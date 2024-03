Nu a mai fost de cinci ani la medic și a aflat că are cancer în fază terminală. Avertismentul unei femei de doar 36 de ani

Femeia în vârstă de 36 de ani a primit asigurări că este sănătoasă din partea medicului de familie. După cinci ani ea avea să primească un diagnostic tragic – cancer intestinal în ultima fază.

Când a fost la medic, acum cinci ani, femeia acuza sângerări. Medicul i-a spus însă că are doar un polip și că nu are de ce să se îngrijoreze. Peste cinci ani pacienta a aflat că avea o tumoare de 10 centimetri și cancer în stadiul IV.

Femeia, care este mama a doi copii, acuza dureri puternice de stomac și senzație constantă de oboseală. Mai mult, pacienta spune că îi mirosea gura a sulf.

Medicii au descoperit apoi că Rebecca avea o tumoare de 10 centimetri și cancer în fază terminalp.

„Eram îngrijorată și nu m-am simțit susținută de medicii de familie, dar am avut încredere. Dacă nu erau îngrijorați înseamna că era bine”, a spus pacienta, conform Mirror.

„Cu toate acestea, în toamna anului 2022, am știut cu adevărat că ceva nu era în regulă. Am continuat să-mi semnalez simptomele și îngrijorările și să insist pentru o coloscopie urgentă. Mă rugam de ani de zile, dar nici măcar o dată nu fusesem îndrumată. La momentul colonoscopiei știam că este vorba de cancer. Cu toate acestea, faptul că mi s-a spus că au găsit o tumoare de 10 centimetri care îmi perforase intestinul și se răspândise a fost absolut devastator", a povestit pacienta despre chinul prin care a trecut.

După aflarea diagnosticului, pacienta a mai primit o veste teribilă. Cancerul ei era inoperabil. Varianta pe care ea a ales-o a fost chimioterapia.

„În ciuda a tot ce s-a întâmplat, nimic nu m-a pregătit pentru acel moment. Mi-a fost greu să accept și m-am gândit imediat la cât timp am avut probleme și dacă cancerul ar fi putut fi diagnosticat mai devreme”, a mai spus ea.

Pacienta din a trecut, totuși, printr-o intervenție chirurgicală. Medicii i-au extirpat tumora și ovarele Rebeccăi, deoarece cancerul se răspândise. Dar, în urma unor teste suplimentare, pacienta a fost anunțată că are metastaze. La începutul acestui an pacienta a fost informată că are cancer și la plămânul drept.

„De când am fost diagnosticată, fiecare aspect al vieții mele s-a schimbat. Mi-am pierdut identitatea. Aspectul meu este un lucru care m-a afectat masiv. Sunt în mod constant epuizată și îmi petrec majoritatea zilelor întinsă pe canapea, deoarece am dureri foarte mari și nu mă pot ridica. Înainte de diagnosticul meu, eram activă. Aveam un loc de muncă de succes și un plan de carieră și mă bucuram de vacanțe în familie”, a spus ea.

Femeia spune în prezent că nu mai are opțiuni, însă încearcă să rămână optimistă.

„Încerc să rămân puternică și să mă confrunt cu cancerul meu, dar sunt conștientă că nu mai am opțiuni. Caut tratamente care nu sunt disponibile pe NHS, deoarece vreau să fac absolut tot ce pot pentru a fi alături de familia mea cât mai mult timp”, a spus ea.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 07-03-2024 16:25