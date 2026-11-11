Concluziile aparțin unui studiu internațional prezentat în cadrul unui congres de specialitate, din Statele Unite.

Insuficiența cardiacă apare când inima nu mai pompează eficient sângele, iar agravarea bolii poate provoca acumulări de lichid în plămâni și dificultăți de respirație. Edemul pulmonar poate influența caracteristicile acustice ale vocii, spun medicii.

Medic: „Omul s-ar putea să vorbească mai sacadat pentru că nu mai poate respira corespunzător, tonalitatea vocii să se îngroașe din cauza acumulării de lichid, lucrurile să fie asociate cu pauze multe între cuvinte”.

Un studiu internațional realizat pe pacienți cu insuficiență cardiacă arată că inteligența artificială poate identifica, prin analiza vocii, semne timpurii ale agravării bolii. Algoritmul detectează schimbări subtile ale tonului, intensității și sunetului vocii, putând anticipa deteriorarea stării pacienților cu câteva săptămâni înainte de apariția simptomelor.

Corespondent Pro TV: „Inițial au fost identificate 52 dintre primele 76 de episoade de agravare a insuficienței cardiace, adică aproximativ două treimi. În medie, semnalele de avertizare au apărut cu 24 de zile înaintea manifestărilor clinice. Când au fost luate în calcul toate episoadele de agravare a insuficienței cardiace, sistemul a identificat 80 dintre cele 112 evenimente înregistrate, reprezentând 71,4%”.

Practic, tehnologia ar putea ajuta medicul să ia măsuri înainte ca starea pacienților să se agraveze.

Conf. univ. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiologie: „Noi dacă am analiza vocal 100 de persoane. Cum evoluează de la o zi la alta vocea nu ne vom putea da seama că există posibilitatea să facă insuficiență cardiacă în 3 săptămâni. În momentul în care ai identificarea unei potențiale decompensări a funcției cardiace în 2-3 săptămâni. Să faci intervențiile medicamentoase mai rapide și corecția stilului de viață”.

Medicii pot înregistra sunetul respirației chiar cu ajutorul unui stetoscop digital.

Specialiștii subliniază însă că rezultatele analizei vocale trebuie interpretate în contextul evaluării clinice, realizate de medic, deoarece modificările vocii pot indica și alte afecțiuni, precum pneumonia, nu doar agravarea insuficienței cardiace.