Medicii români analizează noi tulpini de COVID-19, după ce au fost raportate mai multe reinfectări

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, joi, la Ploieşti, că la nivelul ţării există "câteva" cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, care în acest moment sunt studiate de specialişti.

"Se discută la nivelul grupurilor ştiinţifice reinfectări în contextul unor posibile tulpini noi apărute. (...) Sunt câteva cazuri care au fost declarate (în România n.r.), dar în acest moment le studiem", a spus Tătaru, potrivit Agerpres.

Totodată, ministrul a reiterat faptul că România este acum în cea de-a doua fază a primului val pandemic, pe un platou care speră să poată fi menţinut în condiţiile în care luna septembrie va fi una aglomerată şi grea, din cauza începerii anului şcolar, a alegerilor, dar şi a reîntoarcerii românilor din concedii.

"Suntem în cea de-a doua fază a primului val pandemic. Suntem pe acel platou pe care sper să îl menţinem în contextul unei luni septembrie destul de aglomerate şi cu o creştere pe care preconizăm sperăm noi mică a numărului de cazuri de la o zi la alta. (...) Ne pregătim pentru o lună destul de grea atât pentru cei care gestionăm (...), cât şi pentru cei care vor contribui la menţinerea unei stări sau a unei situaţii pe care să o putem controla", a mai spus ministrul Sănătăţii.

Tătaru a efectuat o vizită în judeţul Prahova, mergând la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă, în condiţiile în care, în ultima perioadă, medicii de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) au atras în repetate rânduri atenţia asupra faptului că unitatea este supraaglomerată, personalul insuficient şi la fel şi aparatura folosită.

Primii români care vor beneficia de vaccinul anti COVID-19

România va beneficia, într-o primă fază, de doar aproximativ 1.300.000 de vaccinuri anti Covid-19, atunci când vor fi gata de utilizare în masă, prin intermediul Comisiei Europene.

Ministrul Sănătății a declarat că România a informat Comisia că jumătate din populația țării ar avea nevoie de acest vaccin.

Potrivit calculelor ministrului, României îi revine 4 % din prima tranșă de viitoare vaccinuri anti Covid-19, ceea ce înseamnă aproximativ 1.290.000 de doze.

”Noi am solicitat Comisiei Europene pentru populație, jumătate din populația României, aproximativ, și am mers până la 10.700.000 de cetățeni care ar trebui să facă acest vaccin. După cum știți, la nivelul Comisiei Europene s-au încheiat contracte, sunt discuții cu mai multe firme, s-au încheiat contracte cu 2 firme. Contractul inițial corespunde la 300 de milioane de doze, plus, facultativ, 100 de milioane de doze, în măsura în care se va putea face producția acestei cantități. României, din prima tranșă de 30 de milioane de doze, îi revine 4 %, în jur de 1.290.000 de doze” a spus Tătaru.

