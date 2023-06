Medicii i-au spus unei tinere că are infecție urinară, când de fapt avea cancer la sânge. „A fost un șoc total. Voi muri”

O femeie în vârstă de 20 de ani care credea că are gripă a aflat că, de fapt, este grav bolnavă. Inițial medicii i-au spus că are o simplă infecție urinară.

Medicii i-au spus Oliviei Jennings, o femeie în vârstă de 20 de ani din Melbourne, Australia, că are o simplă infecție urinară. Tomografia computerizată a arătat că pacienta avea limfom Hodgkin în stadiul 3B - un cancer al sângelui care afectează sistemul limfatic.

La o săptămână de la diagnosticul corect, femeia a început ședințele de chimioterapie.

Ea credea inițial că are gripă, așa că a mers la spital pentru un consult. Medicii i-au spus că are o simplă infecție urinară, ca mai târziu pacienta să afle că, de fapt, are un tip de cancer al sistemului limfatic.

Pacienta a avut simptome asemănătoare gripei timp de mai multe luni. Ea acuza tuse persistentă și o umflătură deasupra claviculei, care era dureroasă la atingere.

După ce s-a luptat să facă față simptomelor, Olivia a mers la medic, unde a fost diagnosticată inițial cu infecție urinară, deși nu avea niciun simptom în acest sens.

Ea a mers la un spital privat, unde i s-a spus că trebuie să facă mai multe investigații. În urma unei ecografii tânăra a aflat că are cancer.

„El [doctorul] a spus că nu am o piatră la rinichi, dar am ganglionii limfatici umflați în tot stomacul și lichid la inimă. A fost un șoc total - când a menționat inima mea, m-am gândit 'asta e tot pentru mine, voi muri'. În acel moment, medicii erau destul de siguri că este vorba de cancer", a declarat ea pentru DailyMail.

Olivia a petrecut apoi o săptămână făcând investigații, inclusiv o biopsie, care a confirmat că boala se răspândise la gât, piept, stomac și pelvis.

„A fost un sentiment ciudat și, din anumite motive, primul lucru care mi-a venit în minte a fost "nu am apucat să mă căsătoresc", lucru de care nu mi-am dat seama că îmi păsa atât de mult", a spus tânăra.

Ea a făcut chimioterapie timp de cinci luni. Cancerul ei este în remisie, Olivia urmând cât de curând să închieie tratamentul.

Sursa: Daily Mail