La Suceava, epidemia de Covid-19 a scăpat de sub control. Nelu Tătaru: „Un focar ce trebuie rezolvat militar”

„Suceava este un focar scapat de sub control, un focar ce trebuie rezolvat militar”. A spus-o, astăzi, ministrul Sănătății și o arată, zilnic, cele întâmplate la spitalele de acolo.

Se subțiază rândurile personalului sănătos, iar unitățile se închid una după alta. Campulung Moldovenesc și, parțial, Fălticeni sunt cele mai recente exemple.

La Suceava, lucrurile au scăpat de sub control - o recunosc chiar autoritățile, puse în fața noului bilanț. La orele pranzului erau 1,215 pacienți infectați cu noul coronavirus. 248, în plus, față de ieri.

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății: „Suceava este un focar scăpat de sub control, un focar pierdut ce trebuie rezolvat militar. Merg în alte controale. unde sunt peste o sută de cazuri, ca să nu se repte scenariul de la Suceava".

De câteva zile, medicii militari încearcă să repună pe picioare spitalul județean. Dezastrul lăsat de fosta conducere managerială, dar și hibele sistemului medical l-au dus în prăpastie. Cu lacrimi în ochi, un ambuanțier vorbește despre coșmarul pe care îl trăiește. Se teme că nu cumva să i se afle identitatea.

„Nu se știe nimic. Ne au lăsat să venim pozitivi la serviciu, să contaminăm pacienții la care ne trimit în teren. O costumație în care pantalonii îmi ajung până la genunchi și mă obligă să mă îmbrac cu saci manajeri, o costumație la care mănecile la combinezon îmi ajung până la coate și mă obligă să pun saci de gunoi să mă protejez. Am copii, am familie, am părinți”

Teama de a spune lucrurilor pe nume, de a povești ce se întâmplă în spitale a cuprins, în aceste zile, mulți medici, asistente, personal medical. Se pare că unii se tem mai mult de șefii lor lor decât de boală, se tem pentru singuranță locului de muncă.

O explicație pentru această situație o oferă un șofer pe ambulanță, infectat și internat în spitalul din Suceava.

Giovani Jitaru, angajat la Ambulanța Suceava: „Se tem. Le e frică, zice că îi amenință, că stau la mâna lor. Parcă ar fi moșieri. Da”.

Secretarul de stat Ionel Oprea a primit ingrata sarcină de a aduce lucrurile în zona normalului.

Ionel Oprea, secretar de stat: „Personalul spitalului a funcționat într-un regim necorfom pentru spitalele de asemena anvergură. Disciplina din interior, reglementarea, îmi pare rău pentru fosta conducere, dar dânșii au mari carențe în a adminsitra, în a conduce o echipă medicală completă”.

Nu există nici teste, nici echipamente de prelucrare suficiente. Așa că nu tot personalul medical poate fi testat.

Manuela Trifan, director DSP Suceava: „Idicațiile și metodologiile spun că personalul simptomatic sau contact. Contact simptomatic. Dacă nu a avut simtome, nu a fost testat”.

Este însă o decizie la limită. Virusul se poate răspândi necontrolat în rândul personalului medical.

În spitalul din Câmpulung Moldovenesc, încă de acum câteva zile, au fost confirmate cazuri de infectare în rândul doctorilor. Nu s-au luat măsuri, iar unitatea a fot închisă abia ieri. 67 de cadre medicale și 7 pacienți au COVID-19. Și la Fălticeni, o bună parte din spital este sub lacăt. 44 de angajați s-au îmbolnăvit.

Gheorghe Cătălin Coman, primarul orașului Fălticeni: „Este închis paviolionul principal care cuprinde secțiile de interne, chirurgie, ATI, CPU".

În aceste condiții, singurul spital din județ care rămâne deschis este cel din Rădăuți.