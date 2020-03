INTERVIU cu medicul Virgil Musta: „Nu cred că există niciun tratament miraculos. Să respectăm toate regulile”

Într-un interviu acordat Știrilor ProTV, Virgil Musta, cel care conduce secția de boli Infecțioase a spitalului „Victor Babeș" din Timișoara, a atras atenţia că nu există un tratament miraculos împotriva noului virus.

Aşadar, măsurile de prevenţie sunt primordiale pentru a evita răspândirea COVID-19. Iar schema aplicată pacienţilor din Timişoara este doar una dintre variantele posibile din protocolul național de tratament.

Virgil Musta, şef secţie Boli Infecţioase Spitalul "Victor Babeş" Timişoara: „Nu cred că există niciun tratament miraculos, nici de prevenție și nici de tratat. Să respectăm toate regulile, ca să nu facem această boală. Este vorba despre regulile care împiedică transmiterea aeriană a virusului. Să ne dezobișnuim să ducem mâna la gură, la ochi, pe față, să ne spălăm cât mai des pe mâini și să considerăm că orice suprafață și orice persoană pe care o putem întâlni este, la ora actuală, contaminată cu acest virus”.

Specialiștii au decis că pacienții de la Timișoara să fie îngrijiți potrivit unei anumite scheme, care reprezintă una dintre variantele cuprinse în protocolul național de tratament.

Virgil Musta: „Schema de tratament face parte din protocolul național, pe care l-am analizat împreună cu Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Balş", și o parte a acestui protocol am hotărât să fie folosit în clinica noastră.

Andreea Esca: „Adică fiecare clinică poate alege? Pe care l-ați ales?”

Virgil Musta: „Între posibilitățile terapeutice prevăzute în protocolul național, noi am ales o anumită posibilitate, care prevede un tratament cu o singură tabletă, ceea ce permite o foarte bună complianță a pacienților și până acum, aparent, cu rezultate foarte bune”.

Persoanele externate dupa vindecare rămân in izolare la domiciliu încă două săptămâni, la finalul cărora vor fi testate din nou.

Virgil Musta: „Marea majoritate a acestor pacienți au fost tineri, unii dintre ei asimptomatici, fără patologii asociate, ceea ce ne-a permis ca tratamentul administrat să fie eficient și după două, trei, cinci zile de tratament să obținem două teste negative și să externăm pacienții”.

Medicul a vorbit despre pericolele la care sunt supuse cadrele medicale, dar si despre nevoile pacientilor.

Andreea Esca: „M-a impresionat foarte mult că acest medicament vine la pachet cu un bilețel. Cine a avut aceasta idee?”

Virgil Musta: „Noi, ca personal, să fim protejați. Riscul scade cu cât contactul cu pacienții este mai scurt. Mergem o dată pe zi la vizită, după care doar dacă este necesar. Am vrut să le facem cunoscut acest lucru pacienților, pentru că au tendința să creadă că sunt lăsați în izolare, fără ca cineva să aibă grijă de ei. În plus, am hotărât să le trimitem bilețele și să ii înștiințăm că orice problemă au ne pot contacta telefonic”.