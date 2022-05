Fetița de 5 ani cu insuficiență hepatică severă a fost supusă unui transplant de ficat. Ce spun medicii care au operat-o

O intervenție chirurgicală foarte dificilă, care nu s-a mai făcut la noi de 8 ani, a avut loc sâmbătă în Capitală și a durat patru ore și jumătate. O fetiță de cinci ani, care suferă de insuficiență hepatică severă, a primit o bucată de ficat.

10 medici și asistente de la Institutul Fundeni și de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” au fost alături de ea.

Fetița a fost suspectată inițial că ar avea hepatita misterioasă, semnalată în mai multe țări. Dar, în cazul ei, analizele au arătat că suferă de boala Wilson. Este o afecţiune genetică și se manifestă prin stocarea în exces a cuprului în organism.

Transplantul de ficat a fost singura șansă a fetiței care mâine, pe 2 mai, va împlini cinci ani.

Liviu, tatăl fetiței: „Este ziua ei, sperăm că asta va fi cadoul ei, șansa la o nouă viață”.

Intervenția a decurs fără probleme. În acest moment, copila este în secția de terapie intensivă.

Prof. dr. Vlad Brașoveanu, șef secție Transplant Hepatic, Fundeni: „Urmează să vedem în perioada următoare dacă organismul fetiţei acceptă acest ficat, pentru că există şi situaţii în care poate să fie o non funcţie primara sau alte complciatii. Să sperăm că nu va fi cazul, pentru că tehnic a decurs foarte bine.”

Prof. dr. Dana Tomescu, șef secția ATI Transplant Hepatic Fundeni: „Marele noroc al fetiţei a fost existența donatorului cadaveric.”

La operație au participat medici de la Fundeni și Grigore Alexandrescu.

Laura Bălănescu este specialistul de chirurgie pediatrică venit de la Grigore Alexandrescu, iar profesorul Vlad Brașoveanu are expertiza necesară pentru realizarea transplantului de ficat. Copila a primit o bucată de aproximativ 200 de grame din ficatul unui tânăr de 17 ani care a fost în moarte cerebrală.

A fost nevoie de această echipă mixtă pentru că în România nu există un centru de transplant pediatric.

Radu Zamfir, directorul executiv al ANT: „Prin acest caz s-a reluat ideea de a face transplant hepatic pediatric. Există centrul de la Grigore Alexandrescu, care are dosar în curs de acreditare.”

Conf. dr. Laura Bălănescu, chirurg pediatru Grigore Alexandrescu: „Sunt aproape 2-3 ani de când încercam, mai sunt nişte paşi de urmat, cu ocazia acestui caz lucrurile au evoluat mult mai repede.”

Părinții spun că cea mică a început să se simtă rău în urmă o lună.

Liviu, tatăl fetiței: „A început să aibă dureri abdominale undeva pe 1, atunci am sunat la doctorul pediatru. Am fost chemați la dânsul luni, cum am ajuns ne-a trimis să o internăm de urgență, părea că are hepatită. se vedea din culoarea pielii la față și ochișorii se îngălbeniseră.”

Pe 4 aprilie, fetița a fost adusă la Grigore Alexandrescu, în București, și pentru că medicii nu reușeau să găsească o cauză a infecției, a fost raportată ca primul caz din România cu hepatită misterioasă. Între timp, analizele au arătat că ar avea boala Wilson. Cu gândul că faţa lor are acum o speranță, părinții îi mulțumesc familiei care a acceptat să doneze ficatul.

Georgiana, mama fetiței: „Ne pare rău pentru suferința lor, dar totodată le și mulțumim că au acceptat să doneze, le sunt recunoscătoare.”

Tânărul de 17 ani din Sfântul Gheorghe, de la care au fost prelevate organe, a salvat viața a 5 persoane.

Prof. dr. Irinel Popescu, coordonatorul Centrului de Transplant Hepatic Fundeni: „De când s-a inventat acest transplant split, se pot transplanta doi pacienți. Cealaltă porţiune de ficat este transplantată unui adult.”