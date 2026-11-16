„Este o amenințare la adresa comunităților locale din România, indiferent că vorbim despre județul Olt, Vaslui sau Harghita”, a declarat liderul senatorilor UDMR, potrivit unui comunicat de presă.

„Comunitățile locale nu pot fi tratate ca simple cifre într-un tabel și nici reorganizate fără a ține cont de realitățile și de voința oamenilor care trăiesc acolo”, a adăugat acesta.

Senatorul UDMR subliniază că o reformă administrativ-teritorială de asemenea amploare nu poate fi realizată fără o analiză tehnică riguroasă, fără consultarea comunităților afectate și fără referendum.

„O reformă administrativ-teritorială făcută fără o analiză strictă, tehnică și fundamentată, fără referendum și fără să-i întrebi pe locuitorii afectați reprezintă o încălcare gravă a principiilor democratice, a legilor și a standardelor internaționale. Nu poți lua o asemenea decizie dintr-un birou din București, să redesenezi localitățile din România cu creionul colorat, fără să întrebi oamenii care vor suporta direct consecințele. Comunitățile locale trebuie să aibă dreptul să decidă asupra propriului viitor”, a afirmat liderul senatorilor UDMR.

Turos Lóránd: „Este un heirupism dus la extrem, nu o reformă”

El critică și lipsa de fundamentare a propunerilor vehiculate în spațiul public, arătând că pragurile privind comasarea localităților s-au schimbat în mod repetat, fără să existe o analiză coerentă care să susțină aceste idei.

„Mai întâi s-a vorbit despre comasarea localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori, apoi pragul a crescut la 3.000, iar ulterior la 5.000. Se aruncă în spațiul public tot felul de idei, fără o analiză serioasă și fără o fundamentare reală. Acesta este un heirupism dus la extrem, nu o reformă. O reformă atât de importantă nu se poate face prin improvizații și decizii luate în grabă. Avem nevoie de muncă profesionistă, de date concrete și de o analiză temeinică, pentru a putea vorbi despre rezultate reale și beneficii pentru cetățeni”, a subliniat Turos Lóránd.

UDMR mai precizează faptul că susține reforma în administrația publică din România și consideră că orice reformă administrativ-teritorială trebuie să pornească de la nevoile cetățenilor și trebuie să fie bazată pe date și cifre bine fundamentate.

„O reorganizare făcută fără consultare publică și fără o fundamentare solidă riscă să îndepărteze administrația de cetățeni, în loc să o apropie de aceștia”, mai spune liderul senatorilor UDMR.