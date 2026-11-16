Înainte de a primi undă verde, Kievul a implementat reforme în mai multe domenii, inclusiv în sistemul judiciar, în combaterea corupţiei şi în sectorul energetic, conform unui comunicat de presă al Consiliului UE, scrie Agerpres.

Fondurile sunt menite să contribuie la "stabilitate, redresare şi modernizare"," să asigure funcţionarea administraţiei publice" din Ucraina şi "să sprijine eforturile de reformă" ale ţării, se arată în comunicat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulţumit UE şi preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru această aprobare.

"Le mulţumesc tuturor celor din Europa care fac posibili paşi atât de importanţi. Rezistenţa financiară a Ucrainei este esenţială pentru a garanta securitatea noastră europeană comună", a scris Zelenski pe reţeaua X.

Ucraina se confruntă cu dificultăţi financiare grave. În luna octombrie, Zelenski a declarat că ţara sa va avea nevoie de încă 70 de miliarde de euro în 2027, în ciuda faptului că, de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, UE a mobilizat peste 235 de miliarde de euro sub formă de sprijin bugetar şi militar.

Este de aşteptat ca, înainte de următorul summit al UE de la sfârşitul lunii, Comisia Europeană să prezinte o propunere pentru un nou împrumut de sprijin destinat Ucrainei.