Executivul comunitar a aprobat luni o sumă de 2,67 miliarde de euro prin mecanismul NextGenerationEU, după ce a constatat că o parte dintre jaloanele și țintele asumate nu au fost atinse în totalitate.

Potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în România, măsura vizează sectoare cheie pentru economie și societate. „Astăzi, Comisia Europeană a aprobat parţial a cincea cerere de plată a României, în valoare de 2,67 miliarde de euro, în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR), componenta principală a programului NextGenerationEU (PNRR). Aceasta reprezintă un pas important în implementarea reformelor şi investiţiilor aferente acestei cereri de plată, care vizează domenii precum gestionarea apei, a deşeurilor şi a pădurilor, decarbonizarea transporturilor şi a energiei, administraţia fiscală, competenţele din domeniul sănătăţii şi sectorul social”, se arată într-un comunicat de presă transmis luni.

Pe lângă aceste sectoare, reformele și investițiile evaluate urmăresc să consolideze procesul decizional la nivel guvernamental, să accelereze digitalizarea, să stimuleze cercetarea și să îmbunătățească mediul de afaceri, oferind totodată sprijin pentru dezvoltarea sistemului de educație.

În urma evaluării, oficialii de la Bruxelles au stabilit că România a bifat majoritatea, dar nu toate obiectivele. „Comisia Europeană a constatat că România a îndeplinit în mod satisfăcător 34 dintre cele 37 de jaloane şi 35 dintre cele 38 de ţinte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului UE. Comisia Europeană a transmis Comitetului Economic şi Financiar evaluarea sa preliminară privind îndeplinirea de către România a jaloanelor şi ţintelor necesare pentru această plată”, precizează sursa citată.

Plata ar putea fi diminuată

Următorul pas în circuitul birocratic îi aparține Comitetului Economic și Financiar, care are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz. „Plata către România va putea fi efectuată după emiterea avizului Comitetului Economic şi Financiar şi adoptarea de către Comisia Europeană a unei decizii de plată. Comisia va comunica în curând României motivele pentru care consideră că anumite jaloane şi ţinte nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător”, explică reprezentanții CE.

Autoritățile de la București vor avea apoi un termen de două luni pentru a transmite propriile observații către Comisia Europeană. Totuși, dacă argumentele României nu vor schimba opinia Bruxelles-ului, suma finală va fi diminuată. „Dacă, în urma analizării observaţiilor transmise de România, Comisia îşi menţine evaluarea potrivit căreia jaloanele şi ţintele respective nu au fost îndeplinite în mod satisfăcător, aceasta va reduce din suma totală de 2,67 miliarde de euro aferentă acestei cereri de plată valoarea corespunzătoare ţintelor neîndeplinite”, se mai arată în comunicat.

România a depus cea de-a cincea cerere de plată pe data de 15 august 2026. Planul de Redresare și Reziliență al țării noastre, care vizează tranziția verde și digitală prin investiții și reforme ample, beneficiază de o finanțare totală de 19,6 miliarde de euro (13,1 miliarde euro granturi și 6,5 miliarde euro împrumuturi).

Calendarul european este unul strict, având în vedere că Mecanismul de Redresare și Reziliență se va încheia la finalul anului 2026. Pentru a accesa fondurile, statele membre au avut obligația de a îndeplini toate jaloanele și țintele rămase până în august 2026 și de a transmite ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026.