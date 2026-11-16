Dieta extremă care câștigă popularitate online. Oamenii consumă carne crudă și ouă nefierte. Ce riscuri există

Susținătorii săi spun că le oferă mai multă energie, o sănătate mai bună și accentuează masculinitatea. Specialiștii avertizează însă că promisiunile nu sunt susținute de dovezi științifice solide. Iar consumul de carne crudă poate veni cu riscuri serioase.
O masă obișnuită pentru un britanic înseamnă un ficat crud, însoțit de un pahar cu ouă tot negătite. Pe rețelele sociale, videoclipurile sale adună mii de vizualizări.
Hasan Sadik, influencer: „Înainte, trebuia să mănânc cam la fiecare patru ore. Dacă nu mâncam, nu mă puteam concentra. Oamenii îmi spun că arăt mai bine. Îmi spun că pielea mea arată mai bine.”
Victoria Seabrook , corespondent Sky News: „Acest tip de alimentație a apărut din disperarea unor oameni care căutau soluții medicale. Însă ideile despre masculinitate și imaginea corporală, alături de rețelele sociale, au contribuit la răspândirea ei.”
Potrivit unei investigații realizată de jurnaliștii Sky News, dieta carnivoră a ajuns să fie asociată cu așa-numita „manosphere”, o comunitate online în care anumite grupuri promovează o imagine rigidă a masculinității și idealul bărbatului dominant, puternic și independent.
Dieta macho
Un sondaj realizat în rândul bărbaților cu vârste între 16 și 34 de ani arată că 41% văd frecvent, pe internet, conținut care asociază consumul de carne crudă cu masculinitatea.
Adolescent: „Eu căutam să aflu ce anume face o persoană mai atrăgătoare. Răspunsul că totul ține de genetică nu mi s-a părut suficient.
Cred că, dacă aș fi mâncat mai multe organe crude și mai multe grăsimi saturate în copilărie, probabil că aș fi avut umerii și mai lați și trăsături ale feței mai bine conturate.”
Victoria Seabrook , corespondent Sky News: „E ușor de înțeles cum astfel de videoclipuri, pline de promisiuni, devin virale. Dar dovezile științifice arată cu totul altceva.”
Aisling Daly, medic nutriționist: „Această dietă se îndepărtează considerabil de ceea ce recomandăm pentru o sănătate bună. În general, îi sfătuim pe oameni să reducă aportul de carne și produse de origine animală, deoarece majoritatea dovezilor arată că acestea nu sunt cele mai benefice pentru sănătate. Cu atât mai mult, eliminarea legumelor, cerealelor integrale și fructelor poate avea efecte dăunătoare.”
Medicii atrag atenția că nu există dovezi clinice că această dietă carnivoră crește nivelul de testosteron. Mai mult, consumul de carne crudă - în special de pui - și de ouă crude poate expune organismul la bacterii periculoase.
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