Dieta extremă care câștigă popularitate online. Oamenii consumă carne crudă și ouă nefierte. Ce riscuri există

Susținătorii săi spun că le oferă mai multă energie, o sănătate mai bună și accentuează masculinitatea. Specialiștii avertizează însă că promisiunile nu sunt susținute de dovezi științifice solide. Iar consumul de carne crudă poate veni cu riscuri serioase.

O masă obișnuită pentru un britanic înseamnă un ficat crud, însoțit de un pahar cu ouă tot negătite. Pe rețelele sociale, videoclipurile sale adună mii de vizualizări.

Hasan Sadik, influencer: „Înainte, trebuia să mănânc cam la fiecare patru ore. Dacă nu mâncam, nu mă puteam concentra. Oamenii îmi spun că arăt mai bine. Îmi spun că pielea mea arată mai bine.”

Victoria Seabrook , corespondent Sky News: „Acest tip de alimentație a apărut din disperarea unor oameni care căutau soluții medicale. Însă ideile despre masculinitate și imaginea corporală, alături de rețelele sociale, au contribuit la răspândirea ei.”

Potrivit unei investigații realizată de jurnaliștii Sky News, dieta carnivoră a ajuns să fie asociată cu așa-numita „manosphere”, o comunitate online în care anumite grupuri promovează o imagine rigidă a masculinității și idealul bărbatului dominant, puternic și independent.