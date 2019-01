Diagnosticat inițial cu laringită, un copil a ajuns în moarte cerebrală la București

Sorina Pintea a declarat, sâmbătă, că autorităţile fac verificări la Spitalul Judeţean Vâlcea după ce un copil în vârstă de un an şi jumătate, diagnosticat iniţial cu laringită, a fost transferat în comă la Spitalul Marie Curie din Bucureşti.

Copilul se află în aceste momente la un spital din București, în moarte cerebrală. Părinţii acestuia acuză medicii de neglijenţă, transmite News.ro.

Pintea a precizat că, în cazul în care se constată inadvertenţe din punctul de vedere al actului medical, urmează plângerea penală.

Sâmbătă, mai multe zeci de persoane au protestat în faţa spitalului.

Sorina Pintea a declarat, într-o intervenţie telefonică la Digi24, că autorităţile fac verificări pentru a vedea exact ce s-a întâmplat în cazul copilului.

„În primul rând, în calitate de mamă vreau să-mi cer scuze faţă de ei şi faţă de suferinţa lor. Am avut o discuţie cu părinţii băieţelului şi cu bunicul, în cursul zilei de ieri, şi i-am asigurat că îmi voi da tot concursul pentru a putea afla adevărul. Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică au făcut primele cercetări acolo. Părinţii copilului ne-au pus la dispoziţie nişte înscrisuri. Pe de altă parte, am avut o discuţie cu preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, care îşi va da tot concursul pentru clarificarea acestei situaţii. Am luat legătura cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a putea trimite şi de acolo corpul de control pentru a putea vedea exact ce s-a întâmplat. Iar dacă din punct de vedere al actului medical se constată inadvertenţe, din punctul nostru de vedere urmează plângerea penală. Pe de altă parte, părinţii pot să depună sesizare la Colegiul Medicilor pentru eventuale acuzaţii de malpraxis, acuzaţii pe care noi nu suntem în măsură să le cercetăm”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Întrebată despre mita din spitale, Pintea a menţionat că a fost criticată pentru multiplele controale realizate şi că soluţia este să mărească valoarea amenzilor.

“Am fost criticată pentru multiplele controale pe care le fac, am fost criticată pentru că doresc să măresc cuantumul amenzilor, cred că asta este soluţia în acest moment. Dar ministrul Sănătăţii singur nu poate să rezolve problema. Am început să discutăm cu sindicatele, discutăm cu asociaţiile de pacienţi, cu organizaţiile profesionale pentru că mie mi se pare ceva într-adevăr halucinant. Da, statul poate fi acuzat, Guvernul poate fi acuzat şi fel şi chip, dar nu poate fi acuzat că nu are grijă de sistemul de sănătate. Poate fi acuzat că se implică foarte mult poate, dar singure guvernul şi ministrul Sănătăţii nu pot să rezolve această problemă”, a precizat Sorina Pintea.

Un copil de un an şi jumătate a intrat în comă după ce a fost adus la Spitalul Judeţean Vâlcea. Părinţii spun că iniţial cel mic a fost diagnosticat cu laringită şi îi acuză pe medici de neglijenţă.

Sâmbătă, zeci de persoane, între care şi bunicii copilului, au protestat în faţa spitalului, cerând snacţionarea celor responsabili.

