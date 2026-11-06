Cercetările arată că aproximativ o treime dintre oameni obișnuiesc să ronțăie ceva în fiecare seară, după cină, potrivit BBC.

În rândul persoanelor cu vârste între 18 și 24 de ani, patru din cinci nu reușesc să reziste tentației.

Medicul nutriționist Kristine Beaulieu spune că acest obicei poate crea probleme.

Ea atrage atenția asupra studiilor care arată că, pe măsură ce consumul de alimente în ultimele două ore înainte de culcare crește, cresc și „șansele” de acumulare a kilogramelor în plus și de apariție a obezității.

Pofta de mâncare atinge un nivel maxim seara

Deși în timpul somnului petrecem mai mult timp fără să mâncăm, cercetările sugerează că apetitul nostru atinge în mod natural un nivel maxim seara, aproape indiferent de cantitatea de alimente consumată în prima parte a zilei.

Profesorul James Betts, care studiază modul în care organismul procesează alimentele și energia la Universitatea din Bath, spune că un factor important este faptul că nivelul „hormonului foamei”, este, în general, mai ridicat spre sfârșitul zilei.

„Deși nivelul acestui hormon tinde să scadă după mese, acest lucru se întâmplă cu adevărat doar după prima masă a zilei, nu și după prânz sau cină”, explică specialistul.

Contează însă și ceea ce mâncăm. Mesele bogate în proteine, fibre și alimente cu volum mare tind să ofere o senzație de sațietate pentru mai mult timp.

Betts spune că o cină lipsită de nutrienți sau care nu oferă suficientă sațietate poate duce la o scădere bruscă a senzației de energie și la apariția poftei de gustări mai târziu în cursul serii.

Pentru alte persoane, teama de a se trezi în timpul nopții din cauza foamei reprezintă un factor suplimentar, iar obiceiurile joacă și ele un rol important.

„Dacă ronțăitul se întâmplă frecvent în același context, indiciile din mediul înconjurător pot începe să declanșeze pofta de mâncare”, spune profesoara Suzanne Higgs, specialistă în studiul apetitului la Universitatea din Birmingham.

„De exemplu, dacă cineva obișnuiește să mănânce gustări în timp ce se uită la televizor, simpla pornire a televizorului îi poate provoca senzația că vrea să mănânce”, a mai porecizat ea.

De ce sunt atât de tentante dulciurile

Nu doar senzația de foame devine mai puternică spre sfârșitul zilei. Cercetările sugerează că și apetitul pentru alimentele bogate în calorii crește, fiind stimulat de sistemul de recompensă al creierului, și nu de o nevoie reală de energie.

„Preferința și dorința de a consuma alimente bogate în grăsimi sunt mai mari spre sfârșitul zilei decât în cazul alimentelor cu un conținut redus de grăsimi”, spune Beaulieu, care își împarte activitatea între Universitatea din Leeds și Universitatea din Moncton, Canada.

„Această dorință de a obține plăcere prin alimentație poate depăși semnalele de sațietate, făcându-ne să ne dorim o gustare sau un desert chiar dacă suntem deja sătui.”

Chiar și după o cină consistentă, alimentele bogate în zahăr, grăsimi sau sare pot continua să activeze circuitele de recompensă ale creierului. Acest lucru explică de ce multe persoane simt nevoia să mai mănânce ceva.

Așadar, atunci când te trezești în fața cutiei cu biscuiți la ora 21:00, s-ar putea să nu fie vorba despre lipsa voinței. Biologia organismului nu este neapărat de partea ta.

Gustările seara pot îngreuna somnul

Dovezile științifice nu sunt concludente. Cert este însă că o masă copioasă, consumată târziu, afectează digestia și procesele prin care organismul se pregătește în mod normal pentru somn.

Există unele dovezi că alimentele bogate în carbohidrați rafinați și zaharuri adăugate, de la pâinea albă și orezul alb până la biscuiți și prăjituri, ar putea fi asociate cu o calitate mai slabă a somnului.

Cercetătorii cred că acest lucru s-ar putea datora fluctuațiilor mai mari ale glicemiei provocate de aceste alimente, care pot modifica și anumite semnale hormonale implicate în reglarea somnului și a apetitului.

Totuși, este dificil de stabilit o relație clară de cauzalitate. Persoanele care dorm prost ar putea fi mai predispuse să consume gustări dulci.

„Se știe că privarea de somn nu doar că mărește apetitul, ci și dorința de a consuma alimente bogate în calorii”, spune profesorul Jonathan Johnston, specialist în somn și ritmul circadian de la Universitatea din Surrey.

Din acest motiv, este foarte dificil să se stabilească în ce măsură gustările consumate târziu seara perturbă somnul, explică Betts.

„Dovezile sunt departe de a fi clare și este posibil ca rezultatele să reflecte faptul că unele persoane reacționează diferit față de altele la consumul anumitor alimente înainte de culcare.”

Cum poți alege gustări mai sănătoase

Primul pas este să identifici ce anume te determină să mănânci seara.

Dacă îți este cu adevărat foame, te-ar putea ajuta să alegi mese mai consistente și mai sățioase în prima parte a zilei.

Dacă ronțăitul este în principal un obicei, schimbarea rutinei și planificarea gustărilor în avans pot fi soluții eficiente.

Evită să mănânci în timp ce ești distras, de exemplu când te uiți la televizor.

„Atunci când mănâncă în timp ce sunt distrași, de exemplu uitându-se la televizor, oamenii pot ajunge să consume mai mult, deoarece sunt mai puțin atenți la cantitatea de alimente pe care au mâncat-o”, explică Higgs.

Totuși, nu este nevoie să renunți complet la gustările de seară, spune Beaulieu.

O porție rezonabilă dintr-un aliment care îți place este, de multe ori, o soluție mai ușor de menținut pe termen lung.

Specialista recomandă:

Să ai la îndemână variante sănătoase, precum fructele, iaurtul și nucile.

Să nu consideri că o bucățică de ciocolată consumată din când în când reprezintă o problemă.

„Este în regulă să consumi ocazional, cu moderație, alimentele la care poftești. Dacă alimentele la care poftești nu se află în mod obișnuit în dulap, iar în schimb ai la îndemână o variantă sănătoasă, este mai probabil să o alegi pe aceasta”, spune ea, iar secretul este ca alegerea sănătoasă să devină opțiunea implicită.