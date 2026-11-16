Documentul, lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, explică traseul pacientului de la consultația preventivă la medicul de familie până la diagnostic, tratament, monitorizare și recuperare medicală.

CNAS prezintă și o serie de modificări propuse pentru îmbunătățirea serviciilor, care nu sunt însă încă în vigoare.

Ce este diabetul

„Diabetul zaharat este o boală cronică ce poate evolua mult timp fără simptome evidente. În lipsa diagnosticării și a unui control corespunzător, afecțiunea poate determina complicații grave la nivelul ochilor, rinichilor, nervilor, inimii și vaselor de sânge”, arată CNAS.

Există mai multe tipuri de diabet zaharat, dar toate au în comun insuficiența în corpul uman a insulinei, un hormon secretat de pancreas care reglează nivelul zaharurilor în sânge. Odată declanșată, boala nu mai poate fi vindecată (cu excepția diabetului gestațional), dar poate fi ținută sub control printr-un stil de viață sănătos, alimentație adecvată și, după caz, medicație.

Potrivit CNAS, prevenția, depistarea timpurie și monitorizarea regulată sunt esențiale pentru reducerea riscului de complicații. Ghidul explică ce servicii medicale pot accesa pacienții și cum pot beneficia de acestea prin sistemul de asigurări de sănătate.

De la ce vârstă recomandă CNAS evaluarea riscului de diabet

Primul pas este consultația preventivă la medicul de familie, care poate identifica factorii de risc și poate recomanda investigațiile necesare pentru depistarea precoce a bolii.

Ghidul recomandă evaluarea riscului de diabet începând cu vârsta de 35 de ani, inclusiv pentru persoanele care nu prezintă simptome. Persoanele mai tinere ar trebui, de asemenea, testate dacă au factori de risc.

CNAS precizează că, începând cu 1 iulie 2024, analizele recomandate în cadrul consultațiilor preventive sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate, în condițiile reglementărilor aplicabile. Investigațiile recomandate pe biletele de trimitere marcate „PREV” sunt decontate în afara valorii de contract a furnizorilor de servicii paraclinice.

Tratamente și dispozitive asigurate prin Programul Național de Diabet

După confirmarea diagnosticului, pacientul beneficiază de un plan individualizat de îngrijire, stabilit în colaborare de medicul de familie, diabetolog și, în funcție de situație, alți specialiști.

Prin Programul național de diabet zaharat sunt asigurate, în condițiile legii, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale specifice, inclusiv teste de automonitorizare, senzori pentru monitorizarea continuă a glicemiei și pompe de insulină, pentru pacienții eligibili.

Persoanele neasigurate înscrise în program beneficiază de medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele acordate în cadrul acestuia, în condițiile reglementărilor aplicabile.

Ghidul CNAS prezintă principalele servicii medicale disponibile persoanelor cu diabet:

Consultații la medicul de familie pentru monitorizarea bolilor cronice, inclusiv consultații la distanță, în condițiile legii;

Consultații la medicul diabetolog, pentru evaluarea evoluției bolii și ajustarea tratamentului, în limita a patru consultații pe trimestru, maximum două pe lună;

Investigații și evaluări periodice pentru depistarea complicațiilor la nivelul ochilor, rinichilor, nervilor, inimii, ficatului și membrelor inferioare;

Servicii de spitalizare de zi sau continuă, atunci când starea pacientului impune investigații, ajustarea tratamentului sau tratarea complicațiilor;

Servicii de recuperare medicală, până la 21 de zile pe an, în cel mult două serii;

Îngrijiri medicale la domiciliu, până la 90 de zile în ultimele 11 luni, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

Dispozitive medicale și proteze, în situațiile în care complicațiile diabetului impun utilizarea acestora.

Noi servicii pentru pacienții cu diabet

Instituția anunță că proiectul de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru include mai multe măsuri menite să îmbunătățească accesul pacienților la servicii medicale.

Printre propuneri se numără:

- introducerea serviciilor de diagnostic al prediabetului în regim de spitalizare de zi;

- extinderea posibilităților de evaluare a afecțiunilor hepatice asociate diabetului;

- interpretarea la distanță a datelor provenite de la senzorii și pompele de insulină, precum și de la aplicațiile de monitorizare a glicemiei;

- extinderea serviciilor de educație terapeutică și nutrițională la distanță;

- introducerea unor pachete standardizate de servicii medicale în spitalizare de zi.

Aceste modificări sunt, în prezent, doar propuneri. Ele vor putea fi aplicate după aprobarea și intrarea în vigoare a reglementărilor corespunzătoare.

Ghidul complet al pacientului cu diabet zaharat este disponibil pe site-ul CNAS, https://cnas.ro/, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, sub-secțiunea „Programe naționale de sănătate curative”, link direct: https://cnas.ro/wp-content/uploads/2026/11/Traseul_pacientului_diabet.pdf, precum și pe portalul e-SănătateaMea.

Informații privind furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot fi consultate pe site-urile acestora. Lista completă a caselor de asigurări de sănătate, inclusive a site-urilor acestora, este disponibilă la adresa: https://cnas.ro/case-judetene/.

Situația României

Peste 280.000 de adulți din România trăiesc cu diabet fără să știe. Potrivit estimărilor Federației Internaționale de Diabet (IDF) pentru anul 2024, 21,4% dintre persoanele cu diabet cu vârste între 20 și 79 de ani nu au fost diagnosticate.

Datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate arată că, în 2025, erau înregistrate 1.381.461 de persoane cu diabet zaharat, cu 151.490 mai multe decât în 2023.

În același an, au fost acordate 370.778 de consultații preventive, dintre care 5.042 pentru persoane cu vârste între 18 și 39 de ani identificate cu risc înalt. Tot în 2025, în cadrul Programului Național de Diabet au fost efectuate 79.445 de dozări ale hemoglobinei glicozilate (HbA1c), analiză utilizată pentru monitorizarea controlului glicemic.