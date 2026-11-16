Schloss Schnaditz, situat în satul Schnaditz, lângă Bad Düben, în Saxonia, are o istorie de aproximativ 800 de ani, dar se confruntă cu un viitor incert. Autoritățile locale speră să găsească un cumpărător dispus să-și asume sarcina uriașă de a restaura una dintre cele mai reprezentative clădiri istorice din zonă, scrie Castles and families.

Castelul Schnaditz are o istorie de aproximativ 800 de ani

Castelul este datat, în general, în jurul anului 1237, când a fost construit pentru domnii de Schnaditz. Are o structură neregulată, cu trei aripi, care s-a dezvoltat de-a lungul mai multor secole, adăugirile și modificările continuând până în secolul al XIX-lea.

De-a lungul secolelor, complexul și-a păstrat în mare parte caracterul fortificat: un donjon înalt de 29 de metri domină ansamblul, fiind însoțit de un turn de scări mai mic, de 18,5 metri. Clădirile erau inițial înconjurate de un șanț. În 1794, lângă castel a fost amenajat un parc peisagistic în stil englezesc.

Castelul Schnaditz are, de asemenea, o legătură literară. Istoria sa este asociată cu evenimentele în care au fost implicați negustorul de cai Hans Kohlhase și nobilul local Günther von Zaschnitz. Aceste evenimente au constituit o parte din fundalul istoric al celebrei nuvele a lui Heinrich von Kleist, „Michael Kohlhaas”, publicată în 1810. Povestea a contribuit la consacrarea castelului în istoria literară germană, deși evenimentele reale s-au desfășurat în mai multe locații din regiune.

Castelul a rămas neocupat din 1992

Pe parcursul unei mari părți din istoria sa ulterioară, castelul a avut mai degrabă o funcție practică decât cea de reședință aristocratică. După cel de-al Doilea Război Mondial, a fost folosit în diverse scopuri publice și rezidențiale, găzduind birouri municipale și o grădiniță. Totuși, până în 1992, toate birourile s-au mutat, iar clădirea a rămas neocupată de atunci.

Între anii 2000 și 2007, municipalitatea a efectuat lucrări de consolidare structurală, inclusiv măsuri de securizare a turnului de colț și a aripilor sudice și estice. În ciuda acestor eforturi, monumentul istoric se află acum în nevoie de o renovare amplă și costisitoare.

Restaurarea ar putea costa 20 de milioane de euro

Prețul de un euro reprezintă însă doar o mică parte a tabloului financiar. Potrivit MDR, lucrările de restaurare ar putea necesita aproximativ 20 de milioane de euro. Parcul castelului, situat în vecinătate, ar putea fi achiziționat separat. Contrastul dintre prețul simbolic menționat de reprezentanții locali și condițiile oficiale din expunerea municipalității arată clar că nu este vorba despre o vânzare convențională a unei proprietăți la preț redus.

După restaurare, castelul poate fi utilizat ca hotel cu tematică medievală sau ca un spațiu care îmbină serviciile hoteliere cu activitățile culturale. Orice reamenajare ar trebui să respecte statutul istoric protejat al castelului, ceea ce înseamnă că reparațiile și modificările ar necesita o coordonare strânsă cu autoritățile responsabile de patrimoniul cultural.

Pentru un cumpărător care dispune de resursele necesare, de răbdare și de angajamentul necesar pentru conservarea patrimoniului istoric, Schloss Schnaditz oferă șansa de a readuce la viață un complex medieval remarcabil. Pentru toți ceilalți, prețul de vânzare de un euro este o reamintire a cât de costisitoare poate fi salvarea unui castel istoric.