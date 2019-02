Reacţia unui copil căruia mama i-a gătit cu ulei de cocos bio

Pro TV

Deși sunt mai scumpe decât produsele obișnuite, produsele bio sunt tot mai apreciate de români. Chiar dacă nu toți înțeleg exact beneficiile acestora, gândul că sunt mai sănătoase îi face să le dorească.

Iar pentru că cererea este mare, retailerii dedică tot mai mult spațiu raioanelor bio. În plus, au apărut pe piață și magazine mici care vând numai așa ceva.

"Uleiul extravirgin de măsline... Este foarte bun. Are vitamina E, nu are sare, nu are proteine, nu are glucide, și este foarte foarte sănătos".

Preocupată de alimentația copilului său, Andreea a făcut o parte din cumpărături la raionul de produse bio.

Mamă: "Lapte de băut, tot ceea ce înseamnă lactate. Sunt foarte bune, însă, din păcate, partea economică nu este cea mai fericită în acest moment astfel încât să poate să fie înlocuite toate elementele din casă pe partea bio, mai ales pe partea de mâncare."

Mamă: "De când îl am pe el, acord mai multă atenție. Am încercat ulei de cocos, dar nu i-a plăcut gustul așa că am revenit la floarea soarelui."

Cererea de produse bio este de la an la an tot mai mare. De exemplu, un lanț de hypermarketuri de la noi a vândut, în a două jumătate a lui 2018, cu 17 la sută mai multe produse bio decât în prima jumătate a anului. În plus, au început să apară și magazine exclusiv bio.

Mihaela Marin, managerul unui magazin Bio: "Creșterea este între 10-20 la sută anual, clienții caută de toate în varianta bio, de la fructe, legume, lactate, carne, cosmetice prietenoase cu mediul înconjurător."

Client: "Luăm lapte, luăm fructe, sunt mai sigure"

Damian Șerban, medic nutriționist: "Dacă e vorba de lapte, avem aceeași cantitate de calciu, de proteine, de lipide și așa mai departe, însă într-un lapte bio avem mai mare siguranță că nu există nimic care să ne facă rău, ceva toxic."

Și restaurantele cu meniuri bio sunt căutate.

Bucătar: "O să facem un piept de curcan, marinat în condimente marocane și puțină zeamă de lămâie. Apoi se soteaza, se pune în tigaie și băgăm apoi la cuptor."

Pentru acest fel de mâncare s-au folosit doar produse bio: piept de curcan, pastă de susan și salată de roșii. Toate au fost gătite cu trei uleiuri presate la rece: ulei de avocado, ulei de struguri și ulei de măsline.

Un astfel de meniu costă mai mult decât unul obișnuit.

În acest restaurant am găsit-o și pe actrița Elina Lowensohn, care spune că e atentă ce uleiuri folosește în salate și încearcă să mănânce cât mai sănătos.

Elina Lowensohn: "Salata verde cu această brânză sărată care se numește halloumi."

Pentru ca un produs să fie bio trebuie să aibă o eticheta de certificare, care să ateste că în procesul de creștere nu a fost poluat cu metale grele, pesticide sau ierbicide, susțin specialiștii. În cazul culturilor anuale, producătorii vor primi eticheta, după ce, timp de cel puțin doi ani nu au folosit pe acel teren nicio substanță chimică.

Potrivit ultimelor date publicate de Ministerul Agriculturii, în 2017, în România, existau peste opt mii de operatori certificați în agricultură ecologică, iar mai mult de jumătate dintre aceștia cultivă cereale.

