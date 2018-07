Ce se va întâmpla cu cei 200.000 de euro care ar fi trebuit să îl salveze pe Călin Farcaș

Calin Farcaş, tânărul care a protestat cu aparatul de oxigen lângă el pentru a-şi apăra dreptul la viaţă, s-a stins luni seară la Institutul ”Marius Nasta” din Capitală.

Reuşise să strângă cei 200.000 de euro necesari transplantului de plămâni, însă prin tergiversarea actelor şi a procedurilor s-a pierdut timp preţios. Cei de la Ministerul Sănătăţii susţin că, până când România va deveni membru cu drepturi depline în Eurotransplant, se poartă negocieri cu o clinică dintr-o ţară vecină, pentru ca acolo să fie trimişi pacienţi care nu poţi fi trataţi la noi.

"Eu refuz să renunţ în a lupta pentru a-mi salva viaţa. Şi până în ultimul moment o să lupt. Nu o să cedez", spunea Călin Farcaș în 22 aprilie.

Călin s-a ţinut de cuvânt şi s-a luptat să trăiască. În ultima lui postare pe facebook, în timp ce se afla internat în Bucureşti, a scris:

"Cu greu reuşesc să mă mai ţin de la o zi la alta, să supravieţuiesc (...) nu mai am putere să mă lupt şi cu statul (...) după doi ani în care am privit moartea direct în ochi am simţit că deţin controlul, acum am început să mă simt ameninţat de ea..."

Citește și Ultimul mesaj postat de Călin Farcaș, tânărul care aștepta de 2 ani un transplant

Viorica Farcaș, mama lui Călin: ”El a fost conştient până în ultima clipă. Şi zice: "Mămica, du-te, cheamă-l pe părintele să îmi citească pentru sănătate, ca eu vreau să trăiesc."

Călin Fărcaş avea 29 de ani şi suferea de o afecţiune pulmonară severă. În urmă cu doi ani, medicii au decis că are nevoie de transplant.

Denisa Tiu, prietenă: ''Era super optimist, se visa cu plămâni lui noi. Mereu spunea ''eu o să am plamni noi, o să vedeţi voi”. Ultima lui vorba a fost: ''nu mai pot, Deni.'' Atât. Era cel mai optimist om pe care l-am cunoscut.”

În tot acest timp, dosarul lui a fost plimbat între Direcţia de Sănătate Braşov şi Ministerul Sănătăţii. Iar clinica AKH din Viena nu l-a primit pentru că, spune chiar ministrul Sănătăţii, ţara noastră nu a livrat organe pentru transplant.

România a semnat doar un acord de colaborare cu Eurotransplant, dar nu este membru cu drepturi depline în această organizaţie europeană, astfel încât pacienţii să poată primi mai repede plămâni.

Disperat, Călin a ieşit în stradă, acum trei luni, în scaun cu rotile şi legat la aparatul de oxigen.

Oamenii au fost impresionaţi de drama lui şi în câteva zile s-au strâns pe facebook 200.000 de euro, bani cu care Calin spera să ajungă la o clinică în străinătate.

Ion Toma, unchiul lui Călin: ”Toate refuzurile de transplant au fost din cauză că au zis că organismul lui nu rezistă la transplant.”

După ce cazul lui Călin a devenit public, pe 22 iunie, Spitalul ”Sfânta Maria” din Bucureşti, singurul în care se face transplant pulmonar, îi recomandă o operaţie în străinătate. Dar starea lui Călin era foarte gravă.

Călin Farcaș, tatăl lui Călin: ”Când n-a avut bani a zis că n-are bani. După ce a avut bani, nu l-a mai băgat nimene în seamă. L-au lăsat de a murit ca un câine. L-a trimis de la Braşov la Bucureşti şi de la Bucureşti la Braşov. Să le fie ruşine.”

În al 13 lea ceas, autorităţile recunosc că aceşti pacienţi pot fi ajutaţi dacă România ar fi membru deplin în Eurotransplant.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: ''Din punctul meu de vedere, statul nu a făcut tot ce putea. Călin a avut o problemă identificată încă de acum 2 ani, în 2 ani am fi putut schimba multe. Am început să schimbăm poate prea târziu pentru Călin, dar poate nu pentru alţi pacienti. Vis a vis de Eurotransplat, avem acord perfect valabil încheiat în 2017. Din păcate, România nu şi-a respectat atribuţiile şi contribuţiile faţă de Eurotransplant.”

Astăzi, în Parlament, după votul la Codul Penal, senatoarea USR Florina Preşadă a cerut un moment de reculegere.

Conştient până în ultima clipă, Călin le-a cerut părinţilor ca banii strânşi pentru salvarea lui să fie donaţi unui alt pacient cu şanse reale de salvare.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!