Cazul pacientului din Neamț transferat în Belgia. Ministrul Sănătății spune că a plâns

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, la Braşov, că a trecut prin momente de "nervozitate, de emoţie'' şi a recunoscut că chiar a şi plâns până a fost rezolvată procedura de transfer la un spital din Belgia a tânărului din Piatra Neamţ.

''Acest pacient este în drum spre Belgia, spre spitalul cu care de miercuri seara am luat legătura, continuând discuţiile cu ei în timpul nopţii şi sperăm că va fi bine. Este o şansă pe care eu cred că trebuie să o aibă fiecare pacient în această situaţie. În România, în acest moment, aşa cum am declarat, există 11 paturi funcţionale de mari arşi. Fizic, ar putea exista mai multe paturi, care în acest moment sunt ocupate şi nu putem da la o parte pe cineva. De ce am ales această soluţie? Pentru că gradul de arsură este foarte mare şi atunci a trebuit să-l transferăm în străinătate. Este vorba de arsuri pe suprafaţe mai mari de 50%, şi, este părerea mea că nu se pot trata la noi în condiţii de maximă siguranţă, şi în condiţiile în care era pacientul. Avea arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, era într-o situaţie foarte, foarte gravă. Miercuri, la ora 14,30, în urma analizelor spuneau că nu poate fi transferat. A fost dus la Iaşi, a fost operat, a fost o perioadă de aşteptare pentru că, momentul transferului îl deţin medicii, iar ca să poată fi transferat trebuie stabilizat'', a afirmat ministrul Sorina Pintea.

Ea a menţionat că joi dimineaţa au fost trimise din nou analizele în Belgia şi s-a primit răspuns că trebuie făcută plata în avans, fiind apoi o luptă contra-cronometru pentru a rezolva documentaţia transferului. Pintea a adăugat că există o procedură internaţională de transfer, nu există o procedură a fiecărei ţări.

''Sunt anumite ţări care cer plata în avans şi asta a fost, să spun, un obstacol pentru că noi nu avem o legislaţie a noastră, avem o legislaţie europeană. Ei, plata în avans trebuia să meargă concomitent cu starea de sănătate a pacientului, adică, în momentul în care medicii spuneau 'da', trebuia să avem plata făcută. Au fost momente de nervozitate, de emoţie, poate şi din partea mea pentru că după o noapte nedormită lucrurile nu stau aşa cum ne dorim, dar acum acest pacient este acolo'', a explicat Pintea.

Ministrul Sănătăţii a mai afirmat că la un moment dat a fost întrebată de ce ministrul trebuie să facă toate aceste lucruri pentru rezolvarea unui astfel de transfer internaţional al unui pacient, iar ea a răspuns ''pentru că ministrul are autoritatea de a lua legătura cu nişte autorităţi, de a rezolva nişte probleme. Ca un fel de garanţie''.

Sorina Pintea s-a aflat joi seara la Braşov unde a discutat cu autorităţile locale despre construcţia viitorului Spital Clinic Regional care urmează să se construiască la Braşov.

Tânărul ars în urma unei deflagraţii produse miercuri într-un apartament din Piatra Neamţ este transferat la o clinică din străinătate, a declarat Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU SMURD Iaşi şi purtător de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon.

Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost adus miercuri seara la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi din cauza unor arsuri suferite pe 75 la sută din suprafaţa corporală. Medicii spun că a suferit şi arsuri ale căilor aeriene, starea lui fiind foarte gravă. În cursul nopţii de miercuri spre joi el a fost operat, iar ulterior internat la terapie intensivă.

Totodată, doctorul Codruţ Munteanu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, a declarat joi, pentru AGERPRES, că încă de miercuri a solicitat la cabinetul secretarului de stat Raed Arafat transferul pacientului către o unitate specializată din Bucureşti, având în vedere gravitatea rănilor suferite. Doctorul Codruţ Munteanu a declarat că directorul de cabinet i-a explicat că nu sunt locuri libere în Bucureşti.

