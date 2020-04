Când am putea avea acces la teste care indică prezența anticorpilor pentru COVID-19 în organism

Odată cu încheierea stării de urgență, toată populația ar putea avea acces la teste de laborator, care indică prezența anticorpilor în organism.

Sunt două tipuri de testări, care ne arată dacă avem sau nu boala sau dacă am trecut prin ea. Trebuie să știți, însă, că acestea nu înlocuiesc testul de diagnostic Real Time PCR, care arată cu precizie prezența virusului în organism. Clinicile nu au anunțat, deocamdată, cât vor costa aceste teste.

Acum sunt testați gratuit în laboratoarele lanțurilor private de sănătate doar medicii și asistenții din linia 1 sau pacienții cu simptome. Din luna mai, odată cu încheierea stării de urgență, anumite clinici private au anunțat, însă, că vor pune aceste analize contra cost la dispoziția tuturor celor care vor să se testeze.

Andreea Alexandru, medic primar, medicină de laborator: „Pacienții ar trebui să se aștepte ca aceste teste să nu fie foarte ieftine, vorbim de cele de laborator, nu de cele rapide, deoarece au în spate un nivel avansat de tehnologie într-un timp foarte scurt. Probabil că, pe măsură ce avansăm în această cunoaștere asupra virusului, și costul testelor va scădea și va ajunge la nivelul testelor de anticorpi de hepatită B, C”.

Practic, vor fi folosite pentru determinarea răspunsului imun la infecție. Medicii vor vedea astfel cine a fost expus la infecți și a dezvoltat anticorpi. Cum funcționează?

După aproximativ două săptămâni de la infectare, apar în organism anticorpii IGM, care arată că avem boala în faza acută. După o perioada de patru săptămâni încep să apară și anticorpii IGG, adică cei care pot crea imunitate. Odată prezenți, se consideră că am trecut prin boală. Există o perioada de timp în care nu avem anticorpi, dar putem avea virusul, care poate fi detectat, în acest caz, doar prin testul Real Time PCR.

Nu se știe când vor fi disponibile pentru populație și testele PCR și nici cât vor costa. Deocamdată sunt testate doar categoriile de risc.

Larisa Chiriac, director medical Medlife: „Am început testarea Real Time PCR la începutul lunii martie, am testat la cererea autorităților și, în plus, am testat medicii și asistenții noștri care au efectuat activitățile de triaj și testăm pacienții vulnerabili în conformitate cu recomandările autorităților. Avem capacitatea ca până la sfârșitul anului să realizăm un număr de peste 350.000 de teste Real Time PCR. Pentru anticorpi avem capacitate proprie până la sfârșitul anului pentru 1 milion de teste, pentru anticopri se pot face și la cerere”.

Anumite laboratoare utilizează ca metodă complementară și testele rapide, care nu au însă o precizie atât de mare.

Andrei Rogoz, medic Sanador: „Nu se pot face la liber teste rapide, utilizăm și această metodă doar în cazuri selecționate Cum ar fi cazuri simptomatice, cu simptome prezente de mai mult de 7-10 zile, pentru care pe lângă PCR, testul mai sensibil și mai relevant, efectuăm și acest test rapid serologic. Nu este contra cost”.

Medicii ne recomandă să solicităm testarea doar dacă avem febră, oboseală, tuse uscată ori am intrat în contact cu un posibil caz suspect de coronavirus.