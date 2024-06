Alimente care scad VSH. Cum influențează stilul de viață acest parametru

Printre acestea se numără și VSH sau viteza de sedimentare a hematiilor, un test de laborator care se efectuează de rutină. Deși este una dintre cele mai simple analize pe care le poți efectua, aceasta poate furniza informații prețioase cu privire la starea de sănătate.

Deși nu influențează în mod direct VSH, stilul de viață are un impact puternic asupra răspunsului inflamator. Descoperă cum să te alimentezi pentru a reduce inflamația din organism și a scădea, consecutiv, viteza de sedimentare a hematiilor.

VSH crescut - cauze

VSH sau viteza de sedimentare a hematiilor reprezintă un test de sânge uzual, care oferă informații importante cu privire la inflamația din organism. Analiza presupune transferul probei de sânge într-o eprubetă subțire și înaltă, urmată de măsurarea vitezei cu care eritrocitele (hematiile sau globulele roșii) sedimentează la fundul acestui tub, prezintă Medline Plus.

În mod normal, aceste celule se scufundă lent. Însă în cazul în care există inflamație în organism, ele sedimentează rapid. Acest lucru se întâmplă deoarece hematiile conglomerează, devenind mai grele decât celulele individuale, explică aceeași sursă.

Cu cât viteza de sedimentare este mai mare, cu atât inflamația în organism este mai puternică. În orice caz, VSH este doar un indicator al inflamației, însă nu indică și cauza care stă la baza ei. Medicul îți va recomanda analize și investigații adiționale pentru a stabili un diagnostic.

Printre afecțiunile ce pot cauza creșteri ale VSH se numără:

Bolile autoimune, cum ar fi bolile inflamatorii intestinale sau lupus eritematos sistemic;

Infecțiile (inclusiv răceli comune);

Artrita;

Afecțiunile renale;

Vasculită sistemică;

Arterita;

Afecțiunile cardiovasculare;

Unele tipuri de cancer.

De asemenea, VSH crește în contextul traumatismelor de orice cauză, cum ar fi intervenții chirurgicale, accidente, lovituri sau orice produce deteriorarea țesuturilor.

Totuși, o valoare ridicată a VSH nu înseamnă întotdeauna că este prezentă o afecțiune. Unii factori pot afecta rezultatul, cum ar fi sarcina, activitatea fizică, ciclul menstrual și consumul regulat de alcool.

Alimente care scad VSH

Nu există alimente care să scadă în mod direct VSH, deoarece acesta este un proces care nu poate fi influențat de stilul de viață, ci de răspunsul inflamator al organismului. Cu toate acestea, există alimente și modele alimentare care pot scădea inflamația din corp, ceea ce are ca rezultat implicit scăderea VSH și altor markeri inflamatori.

Așa cum prezintă Healthline și Harvard Medical School, printre alimentele cu proprietăți antiinflamatorii, se numără:

Peștele gras – acizii grași Omega-3 de tip DHA și EPA din peștele gras sunt puternic antiinflamatori. Sardinele, somonul, tonul proaspăt, scrumbia, păstrăvul, macroul sunt surse importante de Omega-3. În plus, furnizează cantități suficiente de vitamina D, care este implicată în imunitate;

Fructele și legumele proaspete – aceste alimente conțin antioxidanți, cum ar fi polifenoli, vitamina C sau beta-caroten, care pot scădea inflamația. Include în dietă o varietate de fructe și legume intens colorate, cum ar fi afine, rodie, merișoare, vegetale cu frunze verzi (kale, rucola, spanac), struguri roșii, sfeclă roșie, morcov. Pigmentul răspunzător de culoarea acestora este, de regulă, o substanță antioxidantă și antiinflamatorie;

Avocado, nucile și semințele crude – avocado, nucile obișnuite, migdalele, fisticul, pecan, semințele de in, chia, dovleac și altele sunt bogate în grăsimi sănătoase care pot scădea inflamația, cum ar fi forma vegetală a acizilor grași Omega-3 (acid alfa-linolenic). Alege nucile și semințele crude, neprăjite și nesărate;

Leguminoase boabe – include în alimentația ta năut, mazăre, fasole, edamame (soia tânără), boabe soia și produse derivate (tofu, lapte de soia). Acestea sunt bogate în fibre, minerale, vitamine, ajută la prelungirea sațietății și controlul greutății. În mod particular, soia și năutul conțin izoflavone cu rol antiinflamator;

Ierburi aromatice – oregano, busuiocul, rozmarinul, turmericul, nucșoara, scorțișoara și celelalte condimente naturale sunt surse excelente de antioxidanți. În plus, acestea scad nevoia de a adăuga sare în exces în mâncare;

Ceai – frunzele de ceai (Camellia sinensis), cum ar fi cele utilizate pentru prepararea ceaiului verde, negru sau matcha, furnizează o cantitate ridicată de compuși antioxidanți și antiinflamatori, ceea ce plasează ceaiul în topul alimentelor funcționale;

Ciocolata neagră – cacao conține flavonoide, cum ar fi catechine, epicatechine, procianidine, care scad inflamația și stresul oxidativ. Optează pentru variantele de ciocolată cu un conținut ridicat de cacao și fără zahăr;

Ulei vegetal extravirgin - cel mai versatil este uleiul de măsline, care este bogat în Omega-9 și polifenoli. Totuși, poți consuma și alte tipuri de uleiuri vegetale, cum ar fi cel de nuci, de avocado, de dovleac sau de semințe de in. Alege-le numai pe cele depozitate în recipiente negre din sticlă, eventual cu certificări de calitate. Pentru că sunt bogate în calorii, ele trebuie consumate în cantități mici. Din această categorie, excepție fac uleiul de palmier și cel de cocos, care sunt bogate în grăsimi saturate ce pot crește inflamația.

Alte recomandări nutriționale:

Înlocuiește cerealele rafinate cu cele integrale – produsele de patiserie, pâinea albă, biscuiții obișnuiți, pastele albe sunt cereale rafinate care pot crește inflamația. Înlocuiește-le cu pâine integrală, orez brun, musli, fulgi de ovăz, paste integrale, quinoa, biscuiți integrali fără zahăr;

Redu consumul de carne roșie – înlocuiește carnea roșie grasă (cum ar fi cea de porc) cu cea albă, de pasăre și pește slab. Evită slănina, untura și excesul de unt! De asemenea, este indicat să înlocuiești lactatele integrale cu cele semidegresate;

Evită alimentele procesate industrial – acestea sunt bogate în zahăr, uleiuri hidrogenate (trans) și de palmier, sodiu și aditivi alimentari, care pot exacerba inflamația. În plus, sunt sărace nutritiv. Așadar, evită sosurile din comerț, mezelurile, snacksurile, chipsurile, produsele fast-food, dulciurile, sucurile, alimentele semipreparate sau cele gata de consum;

Uleiuri rafinate – cum ar fi cele de floarea-soarelui pentru gătit sau alte uleiuri depozitate în sticle transparente. Acestea nu sunt nutritive, deoarece nu conțin antioxidanți și sunt tratate chimic. Uleiul rafinat de floarea-soarelui este bogat în acizi grași Omega-6, care atunci când sunt consumați în exces, cresc inflamația (efect proinflamator);

Evită prăjirea în ulei a alimentelor – acest lucru duce la formarea unor compuși nocivi, cum ar fi acrilamide și acroleină. Optează pentru tehnici de preparare dietetică, de exemplu la cuptor, pe grill/grătar, prin fierbere sau la abur.

Aceste principii de nutriție compun modelul alimentar cunoscut sub denumirea de „dietă mediteraneană”, care s-a dovedit eficientă în reducerea inflamației cronice. Efectul este susținut de dovezi științifice, care arată că dieta mediteraneană poate scădea markerii inflamatori, cum ar fi IL-6, așa cum prezintă Liselot Koelman și colaboratorii în studiul „Effects of Dietary Patterns on Biomarkers of Inflammation and Immune Responses: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”.

Mai mult decât atât, potrivit Healthline, o dietă antiinflamatorie ajută la controlul afecțiunilor cronice și ameliorarea simptomelor acestora.

Totuși, dacă ești diagnosticat cu o afecțiune cronică, cum ar fi o boală inflamatorie intestinală, recomandările nutriționale pot fi ușor diferite. Discută cu medicul și nutriționistul-dietetician autorizat pentru consiliere personalizată.

Alte recomandări pentru controlul VSH

Potrivit surselor menționate și Kirti Saxena în articolul „How to Reduce High ESR Levels in Blood?”, pe lângă alimentație, trebuie să ții cont și de următoarele aspecte pentru a reduce inflamația și VSH:

Ține stresul sub control – stresul cronic scade imunitatea și crește inflamația. Practică un hobby, petrece timp cu cei dragi, încearcă diferite tehnici de meditație sau cere ajutorul unui psihoterapeut pentru a reduce stresul;

Odihnește-te – lipsa odihnei crește nivelul de stres și afectează imunitatea. Dormi 7-9 ore pe noapte și încearcă să eviți orele târzii;

Fă mișcare – sportul are numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi îmbunătățirea circulației, modularea funcției imune, controlul greutății și reducerea inflamației. Fă mișcare de intensitate moderată pentru cel puțin 30 de minute în fiecare zi;

Renunță la fumat – fumatul este altă cauză bine cunoscută a inflamației cronice, favorizând instalarea multor afecțiuni. De aceea, este indicat să iei măsuri de renunțare la fumat;

Evită excesul de alcool – băuturile alcoolice pot afecta sănătatea ficatului, promovând inflamația. Limitează consumul acestora la porții mici și rare;

Menține o greutate optimă – dacă ești supraponderal sau obez, este indicat să iei măsuri pentru scăderea în greutate (creșterea nivelului de activitate fizică și alimentație echilibrată). Poți cere ajutorul unui nutriționist-dietetician autorizat pentru a slăbi în mod sănătos. Așa cum prezintă studiul „Obesity: A Chronic Low-Grade Inflammation and Its Markers” (Deepesh Khanna și colaboratorii), obezitatea se asociază cu inflamație cronică de grad redus, care favorizează dezvoltarea bolilor cronice.

Prin urmare, o alimentație cât mai naturală, bogată în alimente de origine vegetală și cu proprietăți antiinflamatorii, te pot ajuta să scazi indirect VSH prin reducerea inflamației din organism. Nu uita că analizele modificate trebuie interpretate de către medic și pot fi necesare investigații suplimentare pentru identificarea cauzelor.

