42 de americani injectați din greșeală cu Regeneron în loc de vaccinul anti-COVID. Reacția uimitoare a Gărzii Naționale

Zeci de americani au fost injectați din greșeală cu Regeneron în locul vaccinului împotriva COVID-19, la un centru de vaccinare din Virginia de Vest.

În această situație sunt 42 de persoane care au fost injectate intramuscular cu serul Regeneron, în condițiile în care indicațiile acestuia sunt pentru administrare intravenoasă. Cu toate acestea, autoritățile sanitare spun că sănătatea persoanelor care au trecut prin această „eroare” nu este pusă în pericol, relatează ABC News.

Regeneron este un tratament cu anticorpi monoclonali folosit în cazul infecțiilor cu virusul COVID-19, de care a beneficiat și președintele american Donald Trump.

Vaccinarea eronată a avut loc într-un centru de sănătate din regiunea Boone. „S-a stabilit că acesta a fost un incident izolat", a declarat Julie Miller, administrator al departamentului de sănătate regional.

Reprezentanții Gărzii Naționale din Virginia de Vest susțin că oamenii care au fost inoculați cu Regeneron nu se află în pericol și sunt monitorizați de autoritățile medicale.

„În momentul în care am fost anunțați, am acționat imediat, am revizuit și ne-am întărit protocoalele pentru a ne îmbunătăți procesul de distribuție, pentru ca acest lucru să nu se întâmple din nou", a declarat generalul general James Hoyer, adjutant general al Garda Națională din Virginia de Vest.

În prezent nu există date privind siguranța și eficacitatea vaccinurilor mRNA COVID-19 la persoanele care au primit anticorpi monoclonali ca parte a tratamentului COVID-19, astfel încât Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandă ca „vaccinarea să fie amânată pentru cel puțin 90 de zile , ca măsură de precauție până când vor fi disponibile informații suplimentare, pentru a evita interferența tratamentului cu anticorpi cu răspunsurile imune induse de vaccin."

În ciuda acestei recomandări, reprezentanții Gărzii Naționale din Virginia de Vest au declarat pentru ABC News că „nu există îngrijorări cu privire la amânările cu 90 de zile ale vaccinării” iar persoanelor în cauză li se va oferi imediat posibilitatea de a se vaccina.