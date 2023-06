Pisicile, reginele social media. O galerie foto impresionantă

Un studiu din 2009, de exemplu, a constatat că persoanele care au avut o pisică au avut un risc mai mic de a muri din cauza unui atac de cord decât persoanele care nu au avut niciodată o pisică.

Într-un sondaj realizat în 2011 de organizația caritabilă pentru bunăstarea felinelor Cats Protection din Regatul Unit, 93,7% dintre respondenți au declarat că deținerea unei pisici a fost benefică pentru sănătatea lor mentală.

Pisicile și beneficiile de a le fi stăpâni

Un studiu a arătat că traiul cu mai multe animale de companie, inclusiv pisici, poate reduce probabilitatea ca un copil să dezvolte alergii.

Pisicile ne oferă atenție, ne ușurează singurătatea, ne oferă confort, distracție și joacă, afecțiune și permisiunea unică și specială de a le mângâia și de a le ține în poala noastră, ceea ce știm că eliberează oxitocină, care la rândul său suprimă producția de cortizol, un hormon al stresului.

Probabil beneficiile sunt reciproce. Atât timp cât afecțiunea pe care le-o oferim este binevenită, ele obțin de la noi un confort similar și un sentiment de apartenență.

Pisicile, reginele social media

Totuși, dacă nu ai o pisică din diferite motive, poți obține aproape aceleași beneficii urmărindu-le pe internet. Sunt milioane de fotografii și clipuri cu pisci, iar multe dintre aceste feline răsfățate au propriul cont de Facebook, Twitter sau Instagram, astfel încât poți să le urmărești pentru a îți face ziua mai bună.

Ai nevoie de mai multe pisicuțe în feed-ul tău? Iată câteva conturi pe care să le urmărești pentru o viață mai împlinită.

Nala Cat

Nala deține recordul mondial Guinness pentru pisica cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram - un număr impresionant de 4,3 milioane! Este cunoscută pentru ochii ei albaștri uimitori și pentru expresiile faciale drăguțe.

Moet, pisica oarbă

Moet este o pisică albă pufoasă și fără ochi! I-au fost scoși ochii după ce a orbit din cauza neglijenței. Acum trăiește fericită alături de sora ei adoptată, Chandon, care este și ea oarbă.

Coby

Coby este un British Shorthair argintiu cu ochi albaștri de cobalt uimitori, de unde îi vine și numele! Este cunoscută pentru fotografiile sale amuzante și simpatice de pe Instagram.

Zelda

Zelda este o pisică albă și neagră cu ochi verzi super rotunzi. După cum scrie în biografia ei de pe Twitter, ea este "adesea surprinsă uitându-se". Ea postează pe Twitter poezii profunde despre viață, însoțite de imagini cu expresia ei mereu uimită.

Pisica cu ochelari de soare

Bagel, cunoscută și sub numele de Sunglass Cat, s-a născut fără pleoape și este incapabilă să producă lacrimi pe cont propriu. Ea își folosește ochelarii cu blițuri pentru a-și proteja ochii de intemperii atunci când iese afară.

Sam

După cum se precizează în biografia sa: "Acesta este Sam. Are sprâncene". Această pisicuță adorabilă pare întotdeauna ușor îngrijorată, deoarece are pete de blană neagră pe față în formă de sprâncene ridicate!

Venus, pisica cu două fețe

Venus este o pisică americană cu fața împărțită în două culori! O parte are blana portocalie și un ochi albastru, iar cealaltă parte a ei are blana neagră și un ochi verde.

Pisica malefică Stevie

Stevie este o pisică alb-negru chipeșă, care este și... malefică. Stevie își împărtășește gândurile răutăcioase despre diverse subiecte pe Twitter, cum ar fi yoga.

Lil Bub

Deși Lil Bub a decedat în 2019, stăpânul ei continuă să împărtășească fotografii adorabile cu ea pe rețelele de socializare. Ea s-a născut cu nanism felin și cu o mandibulă subdezvoltată, ceea ce a făcut ca limba ei să iasă mereu afară.

Monty

La prima vedere, s-ar putea să observi că Monty are o față neobișnuit de adorabilă. El are o anomalie cromozomială și s-a născut fără osul podului nazal. Trăiește fericit cu sora sa adoptivă Molly, care are o anomalie similară.

Motive științifice pentru care pisica ta te face fericit

Proprietarii de pisici au uneori o reputație proastă - mai ales dacă depășesc o anumită vârstă sau dacă au mai multe pisici. Totuși, deținerea unei pisici ar putea avea un impact benefic asupra sănătății mintale.

Cercetările sugerează că interacțiunea cu animalele poate oferi beneficii atât fizice, cât și mentale pentru sănătate. Într-un studiu din 2012, cercetătorii au emis ipoteza că interacțiunea om-animal (HAI) are un impact asupra sistemului de oxitocină, care joacă un rol în multe procese psihologice și psihofiziologice din organism.

De exemplu, interacțiunea om-animal poate susține îmbunătățirea stării de spirit, reducerea anxietății, îmbunătățirea funcției imunitare și ameliorarea stresului.

Deținerea oricărui tip de animal de companie are potențialul de a oferi aceste beneficii, dar pisicile au fost asociate cu câteva beneficii specifice.

Într-un studiu de cercetare australian, s-a constatat că proprietarii de pisici aveau o sănătate psihologică mai bună decât cei care nu aveau pisici.

Participanții la studiu au raportat sentimente mai puternice de fericire și încredere, precum și o capacitate îmbunătățită de a dormi, de a se concentra și de a face față problemelor din viața lor.

Pisicile sunt animale de companie excelente, deoarece necesită destul de puțină întreținere, dar pot fi o companie bună pentru cineva care se luptă cu izolarea sau singurătatea.

Deținerea unei pisici ar putea, de asemenea, să ajute pe cineva să facă față mai eficient sentimentelor de doliu sau durere. Fiecare persoană face față durerii și pierderii în mod diferit.

Unii preferă compania altora, iar alții preferă să fie singuri. Oricare ar fi situația, a avea o pisică în preajmă ar putea fi de ajutor.

Pisicile pot oferi sprijin prin companie prin simpla lor prezență sau pot fi mai interactive. Totul depinde de tipul de legătură pe care o ai cu pisica ta, scrie catingtonpost.

Cercetările sugerează că proprietarii de pisici pot avea niveluri mai scăzute de stres și anxietate decât cei care nu au pisici.

Dovezile științifice arată torsul unei pisici are capacitatea de a calma sistemul nervos uman și poate chiar să accelereze vindecarea și să reducă durerea și umflăturile.

Chiar dacă torsul pisicii tale nu îți rezolvă toate problemele ca prin magie, este ceva reconfortant să o auzi cum face asta în timp ce se joacă cu lăbuțele pe tine.

Relația pe care o ai cu animalul tău de companie este una de iubire necondiționată. Chiar dacă pisica ta nu îți oferă mereu afecțiune fizică, ea este întotdeauna acolo ca o sursă de companie și de fericire.

Relația pe care o ai cu pisica ta este unică, dar poate avea beneficii și pentru relațiile tale umane. De exemplu, cercetările arată că proprietarii de pisici tind să fie mai sensibili din punct de vedere social și mai încrezători față de alte persoane decât cei care nu au animale de companie.

Deși s-ar putea să auzi mai des despre câinii de terapie, pisicile sunt, de asemenea, animale de terapie minunate. În timp ce unele pisici își dezvoltă reputația de a fi nervoase sau încăpățânate, multe rase sunt foarte sociabile, afectuoase și iubitoare față de îngrijitorii lor umani.

Doar faptul că îți mângâi pisica poate avea un efect calmant asupra minții și corpului tău. Dacă nu ai o pisică pe care să o mângâi, poți să te uiți la aceste poze pentru a îți îmbunătăți instant starea de spirit.

