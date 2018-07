Viorica Dăncilă, o nouă gafă la întâlnirea cu premierul Republicii Macedonia. VIDEO

gov.ro

Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit vineri cu premierul Republicii Macedonia, Zoran Zaev, prilej cu care a comis o nouă gafă.

Dăncilă a spus că este "primul prim-ministru care vizitează Macedonia" şi a făcut referire la discuţiile despre comunitatea de aromâni din Macedonia şi la "cetăţenii macedoni, cetăţeni ai Republicii Macedonia din România", care pot fi o punte a cooperării dintre cele două state.

„Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi la Skopje ca primul prim-ministru care vizitează Republica Macedonia. Am avut discuţii despre relaţiile bilaterale, dar şi despre parcursul european şi euroatlantic al Republicii Macedonia. De comun acord, am trecut în revistă relaţiile bilaterale şi am văzut că sunt posibilităţi în diferite sectoare pentru a întări aceste relaţii sectoriale. De comun acord, am hotărât să avem întâlniri între miniştrii de linie, să vedem cum putem îmbunătăţi potenţialul de cooperare dintre Republica Macedonia şi România. Sunt convinsă că atât în domeniul agriculturii, în domeniul educaţiei, în domeniul cultural, al turismului sunt posibilităţi majore de cooperare şi, în acest sens, cred că trebuie să organizăm un forum economic, dar şi grupuri de lucru, care să îmbunătăţească cooperarea dintre cele două ţări”, a spus premierul Viorica Dăncilă în cadrul declaraţiilor comune cu permierul macedonean Zoran Zaev.

Printre subiectele abordate de cei doi premieri sunt referendumul care va avea loc în septembrie în Republica Macedonia pe tema schimbării numelui în ”Republica Macedonia de Nord”, conform acordului semnat luna trecută cu Grecia, preşedinţia română a Consiliului UE, instituirea de către România a Zilei Limbii Macedonene la 8 decembrie şi realizarea unei analize vizând oportunitatea unor zboruri directe Bucureşti-Skopje.

Viorica Dăncilă a adăugat, în cadrul declaraţiilor, că a discutat cu premierul macedonean şi despre comunitatea de "macedoni" din România şi despre aromânii din Macedonia.

„Am abordat subiectul comunităţilor cetăţenilor macedoni în România, dar şi a cetăţenilor aromâni din Republica Macedonia şi l-am anunţat pe domnul prim-ministru că în România, în urma unei iniţiative legislative în Parlamentul României, promulgată de către preşedinte zilele acestea, a fost inaugurată ziua limbii macedonene, ceea ce nu poate decât să ne bucure şi să ne arate legătura, puntea de legătură pe care o constituie acest lucru între cele două ţări. Consider că comunitatea de aromâni din Macedonia şi comunitatea de macedoni... de cetăţeni ai Republicii Macedonia din România nu poate fi decât o punte de legătură a cooperării dintre cele două state”, a spus Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a susţinut miercuri o conferinţă de presă comună cu premierul muntenegrean Duško Marković, în care a spus că se bucură să fie la Pristina, capitala Kosovo, în loc să spună Podgorica, care este capitala Muntenegrului. În înregistrarea conferinţei prezentată de Guvernul din Muntenegru, momentul în care premierul român rosteşte "Pristina" este fără sonor.

