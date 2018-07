Dăncilă, în R. Macedonia: Sunt posibilităţi de cooperare în agricultură, educaţie şi turism

Premierul Viorica Dăncilă se află vineri într-o vizită în Republica Macedonia, la Skopje, unde a avut întâlniri cu omologul muntenegrean, Dusko Markovic, cu preşedintele ţării, Milo Djukanovic, şi cu preşedintele Parlamentului, Ivan Brajovic.

Viorica Dăncilă a afirmat că este convinsă că sunt posibilităţi majore de cooperare între cele două ţări în domeniile agriculturii, educaţiei, culturii şi turismului.

"Am trecut în revistă relaţiile bilaterale şi am văzut că sunt posibilităţi în diferite sectoare pentru a întări aceste relaţii sectoriale. De comun acord, am hotărât să avem întâlniri între miniştrii de linie, să vedem cum putem îmbunătăţi potenţialul de cooperare dintre Republica Macedonia şi România. Sunt convinsă că atât în domeniul agriculturii, în domeniul educaţiei, în domeniul cultural, al turismului sunt posibilităţi majore de cooperare şi, în acest sens, cred că trebuie să organizăm un forum economic, dar şi grupuri de lucru, care să îmbunătăţească cooperarea dintre cele două ţări", a precizat Dăncilă, în cadrul unor declaraţii comune de presă cu omologul macedonean, Zoran Zaev, conform unei înregistrări video transmise pe pagina de Facebook a Guvernului.

