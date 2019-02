VIDEO Ministrul Cercetării: Am ales să vorbesc în franceză pentru că e limba iubirii

Nicolae Hurduc, ministrul Cercetării, a declarat marți la Bruxelles, la sosirea la Consiliul UE că vorbește în franceză pentru că aceasta e ”limba iubirii”.

"Nu am ales întâmplător limba franceză pentru declaraţii, pentru că vreau să va transmit două mesaje. Limba franceză este, aşa cum toată lumea ştie, limba iubirii şi nucleul Preşedinţiei noastre (la Consiliul UE - n.r.) este coeziunea. Deci, am ales să vorbesc în franceză pentru că vreau să subliniez faptul că Preşedinţia română va trebui să fie foarte concentrată pe problemele de unitate ale Uniunii Europene, probleme de comunicare şi de coeziune, pentru că acesta este mijlocul de a avansa cât mai repede cel mai important program de cercetare - "Horizon in Europe". Este program foarte generos al Uniunii Europene, care poate pune împreună cercetătorii, reprezentanţii mediului universitar, reprezentanţii din industrie şi, în final, toţi cetăţenii Uniunii Europene, pentru că cercetarea este motorul principal al dezvoltării societăţii, iar dacă cercetarea merge bine, va fi mai bine pentru toţi cetăţenii", a declarat ministrul Nicolae Hurduc. ( declarațiile încep la minutul 10:40 în înregistrare de mai jos)

El şi-a manifestat speranţa că toţi miniştrii europeni ai Cercetării au înţeles că trebuie să fie de acord cu problemele importante din programul "Horizon in Europe", pentru a finaliza cât mai repede dosarul care oferă cadrul legislativ pentru cercetare şi mijloacele financiare necesare pentru punerea în operă a ideilor cercetătorilor.

