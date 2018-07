Victor Ponta, reacție după revocarea șefei DNA: ”A folosit DNA în bătăliile politice”

Inquam Photos / Liviu Florin Albei

Deputatul Victor Ponta a declarat că Traian Băsescu, Laura Codruţa Kovesi şi Liviu Dragnea au "dezechilibrat şi dărâmat ţara", precizând că doi au plecat, iar sfârşitul liderului PSD "este inevitabil".

"Am spus mereu că România are nevoie de stabilitate şi predictibilitate pentru a avea succes în efortul său de dezvoltare - Băsescu, Kovesi, Dragnea au fost cei care au dezechilibrat şi dărâmat ţara; doi au plecat, ultimul mai are puţin, dar sfârşitul lui este inevitabil/ Pro România trebuie să construiască viitorul proiect politic pentru România", a scris Ponta, luni, pe Facebook.

El a precizat că, din punct de vedere constituţional, toate deciziile CCR trebuie aplicate, iar preşedintele Klaus Iohannis trebuia să o revoce pe Kovesi imediat.

"Profesional - Kovesi a solicitat şi patronat în mod direct încălcări grave ale legii şi abuzuri din partea subordonaţilor săi (Negulescu, Onea, Uncheşelu, Papici, Eva şi alţii)/nu şi-a asumat responsabilitatea pentru achitările dispuse de judecători/orice şef de instituţie publică aflat într-o situaţie asemănătoare trebuia demis imediat. Instituţional - Kovesi a implicat în mod direct şi a folosit DNA în bătăliile politice/ a înlăturat din DNA toţi procurorii care nu executau ordinele sale abuzive şi a adus procurori obedienţi, dar analfabeţi juridic/ faptul că a refuzat să demisioneze a afectat grav prestigiul şi activitatea instituţiei", a spus Ponta.

În opinia sa, deşi a acţionat conform atribuţiilor sale constituţionale, Iohannis "şi-a dezamăgit (încă o dată) susţinătorii şi a arătat din nou că nu are o strategie politică", iar preşedintele PNL Ludovic Orban "s-a discreditat încă o dată şi a arătat ca un lider politic complet abulic şi incapabil de viziune şi strategie".

Totodată, Ponta a spus că Dragnea "a pierdut foarte mult" prin revocarea lui Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA.

"Dragnea - a pierdut foarte mult prin această acţiune (el şi Kovesi se susţineau reciproc prin pretinsa luptă dintre ei): nu mai are motiv să îl suspende pe Iohannis, nu mai are nicio persoană aflată la Putere pe care să o folosească în ridicola lui luptă cu aşa-zisul 'Stat Paralel', rămâne condamnat de două ori de judecătorii ICCJ (nu de Kovesi) şi pierde practic singurul motiv pentru care obţinea sprijinul 'baronilor' din politică, afaceri şi media/ rămâne cu ura absolută şi ireconciliabilă a tuturor celor care cred că este un corupt care se luptă cu Justiţia ca să îşi scape pielea", a arătat Ponta.

El a mai afirmat că atenţia se va îndrepta la "problemele de guvernare".

"Guvernul - după ce a fost 'protejat' 7 luni prin faptul că toată atenţia era îndreptată spre bătălia PSD cu Justiţia acum atenţia se va întoarce la problemele de guvernare: incompetenţă şi analfabetism, inflaţie, lipsa investiţiilor, dezastrul de la fonduri europene şi educaţie, blocajul privind spitalele regionale, legea redevenţelor în energie etc", a spus Ponta.

De asemenea, el a susţinut că "se încheie în mod dezamăgitor şi jenant Epoca pornită de Băsescu a 'luptei anticorupţie'".

"Oprirea abuzurilor şi respectarea drepturilor fundamentale reprezintă un mare câştig - acum însă Dragnea & Co vor să arunce ţara înapoi în anii corupţiei instituţionalizate comisă fără nicio teamă de răspundere juridică! Aşa că va fi mult de luptat şi muncit pentru a reechilibra societatea", a mai afirmat Ponta.

