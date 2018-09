Vicepreşedinte PSD: Vă daţi seama ce frustrări are Dragnea că nu poate să fie premier?

Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepreşedintele PSD Doina Pană a spus că preşedintele partidului, Liviu Dragnea, are „frustrări” că nu poate să fie prim-ministru deşi cu el la conducere, formaţiunea social-democrată a câştigat alegerile cu un scor „zdrobitor”, relatează Mediafax.

„Credeţi că eu 14 de ani de când sunt în partid nu am avut nemulţumiri? Nu e uşor de lucrat cu Liviu Dragnea, dar în acelaşi timp nu poţi să derulezi tot ceea ce s-a întâmplat cu PSD de când el în conduce. Deci noi am câştigat cu un scor zdrobitor. Vă daţi seama ce frustrări are Dragnea când câştigă alegerile cu un program pe care l-a coordonat şi nu poate fi prim-ministru? Prin măsurile luate, cam toate segmentele au fost atinse, mă refer la pensii, la măsurile pentru oamenii de afaceri”, a declarat, vineri, la Parlament, Doina Pană.

Întrebată de ce nu este uşor de lucrat cu Dragnea, ea a răspuns: „Toţi suntem mai deschişi, mai ermetici. Nu a existat niciodată să nu poţi merge să îi spui o problemă, în ultimă instanţă chiar pe Whatsapp. Da, poate că ar trebui să ne întâlnim mai des. Sunt convinsă că după ziua de azi vom avea săptămânal Birou Permanent”.

Pană a precizat că este de acord cu un singur punct din scrisoarea anti-Dragnea. „Legat de o conducere colectivă, da, au dreptat. În rest nu pot să susţin (alte puncte din scrisoare – n.r.)”, a precizat vicepreşedintele PSD.

