Vasile Dîncu: Pensia militară este o pensie ocupaţională, de stat, iar cea mai mică este 1.052 de lei

El a precizat că pensia militară este o pensie ocupaţională, de stat, iar cea mai mică este 1.052 de lei. Nu putem să tăiem pensiile doar pentru că un om a stat 50 de ani în Armată şi are o pensie mare, a mai spus ministrul.

„Asta este o abordare ideologică, în care s-a încercat ca de fapt după pensiile militare să se ascundă pensiile speciale, să spună că toţi suntem o apă şi un pământ. Nu e adevărat, în tot sistemul NATO, în tot sistemul european, există mai multe sisteme de pensii, în ceea ce priveşte pensiile militare. Sisteme asemănătoare cu al nostru există în foarte multe ţări în care se stabileşte pe za unor criterii, modul în care se calculează pensia. La noi, pensiile militare nu sunt stabilite după criteriul acesta, că se aleg nu ştiu câte salarii sau la alegere”, a spus ministrul Apărării, la Digi24, citat de News.ro.

Vasile Dîncu a arătat că sistemul de pensii al militarilor este foarte inegalitar. „Avem un proiect, în Parlament, care ar trebui să i se dea drumul mai repede, dar politic s-a ţinut acolo din2021, dacă nu mă înşel, modificarea legii 223, din 2015, prin care înercăm să egalizăm, să facem, un sistem de pensii previzibil”, a afirmat el.

Dîncu a spus că „ne uităm şi la nivelul pensiilor şi la modul în care au foate calculate”, dar sunt „pensii care vin dintr-o carieră previzibilă, de la 14 ani, când intră în liceul militar, până la pensie, când trebuie să ştie că nu are voie să facă o serie de lucruri, nu are voie să facă afaceri în timpul vieţii, nu poate decât la 30 de ani să fie maxim căpitan, cu un salariu destul de mic”, în timp ce eu, ca civil, am dreptul să fac orice.

Dîncu: „Nu avem pensii speciale”

„Sistemul nostru de pensii este plătit din bugetul MApN, este 17% din bugetul Ministerului Apărării, deci nu implică într-un fel bugetul naţional şi, pe de altă parte, această bornă, acest reper, din PNRR, nu este unul care să fi fost necesar, pentru că a fost stabilit doar ca o garanţie că vom putea plăti împrumutul de 14 miliarde, din PNRR. Asta era ideea de reformă”, a spus Vasile Dîncu, precizând că nicio ţară nu are această reformă în PNRR.

Întrebat ce pensii speciale există în MApN, Vasile Dîncu a răspuns: „Nu avem pensii speciale, pensiile militare toate sunt, în afară de pensiile din justiţie, care se calculează după un alt nivel, justiţia militară, ei sunt vârful şi la noi”.

Dîncu a spus că nu ştie câte pensii depăşesc salariul preşedintelui, de 14.000 de lei. „Oricum, nu avem noi pensii atât de mari, peste salariul preşedintelui sau pensii foarte mari. Pensia cea mai mică la noi este de 1.052 de lei (..) la 25 de ani de vechime”, a mai arătat el.

Vasile Dîncu a mai spus că „pensia militară este o pensie ocupaţională, de stat, care are nişte formule de calcul care s-au schimbat de-a lungul timpului şi de aceea sistemul a devenit inegal”.

„Nu putem să tăiem pensiile doar pentru că un om a stat 50 de ani în Armată şi are o pensie mare, în momentul acesta, când a ajuns la bătrâneţe, statul i-a asigurat pe 50 de ani de carieră. Avem oameni care s-au pensionat, din conducerea Ministerului, care aveau 46 de ani de carieră. Sunt oameni care au 45. Şi în momentul acesta, noi să stabilim că pensia este prea mare şi să îi tăiem pensia. Pentru că pensia lui este o pensie de stat”, a mai comentat Dîncu.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 15-07-2022 09:49