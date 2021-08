USR: ”Primarul Negoiţă să răspundă în faţa justiţiei” pentru moartea muncitorilor

USR PLUS consideră ca primarul Robert Negoiţă trebuie să răspundă în faţa justiţiei, după accidentul de pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională. în urmca căruia doi oameni au murit.

„Din primele informaţii şi documente pe care le au consilierii USR PLUS, nu există autorizaţie de construire pentru lucrarea derulată lângă Biblioteca Naţională. De altfel, în administraţia publică locală este un fapt binecunoscut că firmele primăriei sectorului 3 acţionează la ordinul verbal al lui Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3”, susține formaţiunea politică pe pagina de Facebook, potrivit News.ro.

”Iresponsabilitatea primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, se traduce în pierderi de vieţi omeneşti. USR PLUS consideră ca primarul Robert Negoiţă trebuie să răspundă în faţa reprezentanţilor justiţiei privind tragedia petrecută luni seară. Din primele informaţii şi documente pe care le au consilierii USR PLUS, nu există autorizaţie de construire pentru lucrarea derulată lângă Biblioteca Naţională. De altfel, în administraţia publică locală este un fapt binecunoscut că firmele primăriei sectorului 3 acţionează la ordinul verbal al lui Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3. De această dată, pe şantierul deschis lângă Biblioteca Naţională, nu au mai fost făcute doar lucrări fără avize şi fără autorizaţii care nu respectă normele de mediu, ca pe Esplanada, ci, se pare, lucrări nelegale de punere în siguranţă a unui drum, dar asta după ce au fost puse bordurile şi elemente de iluminat. Rezultatul lucrării făcute invers l-am văzut cu toţii: doi oameni au murit, iar alţi patru au ajuns la spital”, potrivit unei postări de marţi pe pagina de Facebook a USR PLUS.

Sursa citată precizează că „este scandalos că în continuare firmele de construcţie din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 acţionează la ordinul verbal al lui Robert Negoiţă şi nu se respectă nici un fel de măsuri de siguranţă a muncii”.

„Măcar de acum înainte lucrările din Sectorul 3 trebuie să se desfăşoare în siguranţă, în baza legii. Reamintim că încă din luna iulie consilierii locali USR PLUS ai Sectorului 3 i-au cerut explicaţii lui Robert Negoiţă pentru lucrările fără documente pe care le execută în centrul Capitalei, primind un răspuns scandalos: că se fac lucrări de igienizare. https://bit.ly/37glFgr . ISC Bucureşti, sesizat tot în luna iulie de către USR PLUS, a confirmat că firmele Primăriei Sectorului 3 nu aveau autorizaţii. Vom transmite procurorilor toate datele pe care le avem privind lucrările fără autorizaţie pe care Robert Negoiţă le face. Ne exprimăm compasiunea pentru pierderile suferite de familii şi le asigurăm că vom face toate demersurile legale pentru a pune capăt lucrărilor nelegale orchestrate de Robert Negoiţă”, a completat sursa menţionată.

Un grav accident s-a produs luni, în Capitală, pe un şantier de lângă Biblioteca Naţională, şase muncitori fiind prinşi sub un mal de pământ.

Trei au fost îngropaţi până la talie, reuşindu-se scoaterea lor, iar doi au fost complet acoperiţi cu pământ. Cei doi au fost căutaţi mai multe ore, ultimul fiind găsit după mai bine de patru ore. Şantierul aparţine Primăriei Sector 3, lucrarea fiind subcontratată.

Primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă a transmis, luni seară, un mesaj după ce un mal de pământ s-a surpat peste şase muncitori la unul dintre şantierele municipalităţii. „Este o zi tristă şi dificilă pentru comunitatea noastră”, a declarat edilul.