USR PLUS a scris textul moțiunii de cenzură prin care vrea să doboare Guvernul Cîțu. Reacția premierului

Agerpres

Pare să nu mai fie loc de pace în coaliția aflată la guvernare. USR PLUS a scris textul moțiunii de cenzură prin care vrea să doboare Guvernul Cîțu împreună cu AUR și, eventual cu PSD.

"Cine se aliază cu PSD se aliază cu dușmanul poporului", le-a transmis premierul. Planul liberalilor este să rămână cu un guvern minoritar după ce miniștri USR PLUS nu vor mai face parte din executiv.

Decişi să depună moţiunea de cenzură, liderii USR PLUS şi-au convins cei 80 de parlamentari s-o semneze.

Dacian Cioloș, preşedinte USR PLUS: „Solicităm retragerea sprijinului politic în coaliție. Dacă nu se întâmplă, moţiune de cenzură.”

Dan Barna, preşedinte USR PLUS: „Premierul Cîțu a decis să împingă USR PLUS din aceste cabinet din motive ridicole.”

Premierul Florin Cîțu le-a transmis să se gândească bine cu cine se aliază.

Florin Cîțu, prim-ministru: „A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român.”

Liberalii i-ar fi sunat pe mai mulţi deputaţi şi senatori USR PLUS încercând să-i convingă să nu dinamiteze coaliţia de guvernare prin semnarea moţiunii. Doi dintre parlamentarii USR PLUS ar fi spus că mai bine îşi taie o mână decât să semneze alături de parlamentarii AUR. În final însă au semnat toţi moţiunea.

Ionuţ Moșteanu, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor: "Am lista cu cele 80 de semnături pentru depunerea moțiunii.

Reporter: Ce efect are asupra electoratului alianţa cu AUR?

Ionuţ Moșteanu, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor: Au fost discuții în partid, sunt foarte multe lucruri care ne deosebesc. Acum, conjunctural, avem același interes - Florin Cîțu trebuie să plece. Va pleca, apoi fiecare își va vedea de drum."

George Simion, preşedinte AUR: "Toți parlamentarii AUR au votat, cu o excepție a unui parlamentar care este în izolare, bolnav de COVID-19. Nu facem nicio alianță cu USR."

Liderii USR PLUS au repetat că nu depun moţiunea dacă premierul pleacă de bunăvoie. Cîțu le-a dat replica înconjurat de colegii care-l susţin şi pentru şefia partidului.

Florin Cîțu, prim-ministru: "PNL nu îşi va da niciodată jos propriul Guvern. Demisia premierului înseamnă să dea jos propriul Guvern, mai ales când avem aşa de multe lucruri de făcut în perioada următoare."

Iar cei 6 miniştrii USR PLUS din Guvern trebuie să plece dacă depun moţiunea, susţin PNL-iștii.

Ca să fie adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de 234 de voturi. Liberalii lui Florin Cîțu se bazează pe susţinerea UDMR, plus jumătate din grupul lor parlamentar şi jumătate din cel al minorităţilor naţionale. Competiţia din interiorul formaţiunii a dinamitat partidul în interior şi jumătate dintre liberali ar merge mai degrabă pe mâna lui Ludovic Orban, punând practic umărul la demiterea cabinetului Cîțu.

Ludovic Orban, preşedinte PNL: „Oricine are ochi şi minte poate să vadă adevărul.”

USR PLUS îşi doreşte ca votul la moţiunea de cenzură să fie dat cât mai repede. Pentru demiterea Guvernului Cîțu ar mai putea vota moţiunea de cenzură a PSD, care, la fel, urmează să fie depusă. Până atunci, cabinetul Cîțu poate funcţiona fără miniştri USR PLUS. Are majoritatea în Guvern şi îşi va putea vota proiectele.